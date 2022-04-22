Войти
Интерфакс-АВН

Байден объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине на $800 млн

863
0
-1
Дж.Байден
Дж.Байден.
Источник изображения: militarynews.ru

Вашингтон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Американский президент Джо Байден объявил, что США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине на $800 млн.

"Сегодня я объявляю об еще одном пакете помощи Украине на $800 млн, чтобы усилить способности Украины вести боевые действия на востоке, на Донбассе", - сказал Байден в четверг.

По его словам, в этот пакет помощи входят, в частности, тяжёлая артиллерия, боеприпасы для нее и тактические беспилотники.

Байден заявил, что намерен на следующей неделе направить запрос в Конгресс о выделении дополнительного бюджета для военной помощи Украине.

"На следующей неделе я отправлю в Конгресс запрос на дополнительный бюджет, чтобы сохранять бесперебойный поток вооружений и боекомплектов храбрым украинским бойцам", - сказал Байден. По его слвоам, что это необходимо и "для продолжения экономической поддержки". По его словам, он обратится к Конгрессу, так как выделенный ранее бюджет на помощь Украине на исходе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.02.2022
Игорь Коротченко: Главная задача - сделать Украину нейтральной внеблоковой страной
16.02.2022
Эксперт: Все маневры проведены на территории РФ, союзной Беларуси и в нейтральных водах
17.07.2019
Гибридная война – угроза третьей ступени
29.03.2019
Венесуэла: Трамп против Путина (Telesur TV, Венесуэла)
15.12.2014
США готовятся к новой холодной войне с Россией: начата модернизация боевых самолетов
22.05.2013
Атака китайского авиапрома
16.03.2010
Перейдем к Дели
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 02:24
  • 24004
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.04 02:01
  • 2
На "Курганмашзаводе" сообщили, что санкции не повлияли на выполнение гособоронзаказа
  • 22.04 19:51
  • 1
США вывели из боевого состава ВВС 17 стратегических бомбардировщиков B-1B
  • 22.04 19:45
  • 7
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 22.04 19:44
  • 1
Лихой дрифт Т-80 в Мариуполе попал на видео
  • 22.04 19:20
  • 13
В США оценили российские гранатометы
  • 22.04 19:03
  • 1
Украина может получить дальнобойные и очень тяжелые САУ PzH 2000
  • 22.04 18:56
  • 1
Бундесвер в два раза сократил список вооружения для поставки на Украину
  • 22.04 18:52
  • 1
«Индия хочет получить лучшее от драки России и США»
  • 22.04 18:41
  • 1
Япония прокомментировала запуск Россией ракеты «Сармат»
  • 22.04 18:31
  • 2
Корабль «Неустрашимый» выполнил стрельбу «Кинжалом»
  • 22.04 18:21
  • 3
Россия спешно мобилизует Тихоокеанский флот на защиту своих танкеров от пиратов из США и ЕС
  • 22.04 18:20
  • 31
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 22.04 18:02
  • 1
Украинские националисты установили пулемет "Максим" на "Луноход"
  • 22.04 17:55
  • 1
Опубликованы фото новых трофеев, взятых на изюмском направлении