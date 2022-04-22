Байден объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине на $800 млн

Вашингтон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Американский президент Джо Байден объявил, что США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине на $800 млн.

"Сегодня я объявляю об еще одном пакете помощи Украине на $800 млн, чтобы усилить способности Украины вести боевые действия на востоке, на Донбассе", - сказал Байден в четверг.

По его словам, в этот пакет помощи входят, в частности, тяжёлая артиллерия, боеприпасы для нее и тактические беспилотники.

Байден заявил, что намерен на следующей неделе направить запрос в Конгресс о выделении дополнительного бюджета для военной помощи Украине.

"На следующей неделе я отправлю в Конгресс запрос на дополнительный бюджет, чтобы сохранять бесперебойный поток вооружений и боекомплектов храбрым украинским бойцам", - сказал Байден. По его слвоам, что это необходимо и "для продолжения экономической поддержки". По его словам, он обратится к Конгрессу, так как выделенный ранее бюджет на помощь Украине на исходе.