Заводские настройки: почему был отменен штурм «Азовстали»

Глава государства назвал героями участников операции по освобождению Мариуполя

Президент России Владимир Путин назвал успехом завершение боевой работы по освобождению Мариуполя. Выслушав доклад министра обороны Сергея Шойгу об установлении контроля над городом, глава государства приказал отменить штурм промзоны завода «Азовсталь», где остаются подразделения боевиков. Вместо этого он поручил заблокировать территорию «так, чтобы муха не пролетела» и предложить противнику сдаться. Президент объяснил это решение необходимостью думать о сохранении жизни и здоровья российских солдат и офицеров. На момент начала операции в Мариуполе находилось более 8 тыс. бойцов украинских вооруженных формирований, почти 200 единиц бронетехники и столько же стволов артиллерии.

«Фактически в каждом доме»

Владимир Путин 21 апреля приказал отменить штурм промышленной зоны завода «Азовсталь» в Мариуполе, где находятся заблокированные формирования боевиков, назвав его нецелесообразным.

— Это тот случай, когда мы должны думать — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела, — сказал глава государства министру обороны.

Он поручил главе ведомства предложить еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами, подчеркнул Путин.

Президент назвал успехом завершение боевой работы по освобождению Мариуполя.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Кремле, на которой было доложено об освобождении Мариуполя вооруженными силами РФ и ДНР Источник изображения: Фото: ТАСС

— Передайте слова благодарности в войска. Представьте, пожалуйста, предложения по награждению отличившихся наших воинов к государственным наградам. Ясно, что в таких случаях по-другому не бывает, это разные награды, но я хочу, чтобы они все знали: в нашем понимании они все герои, в понимании всей России. Они все герои. В этой связи нужно кроме исполнения всех социальных обязательств перед нашими военнослужащими, особенно перед теми, кто получил ранения, перед семьями погибших наших товарищей обеспечить безусловное исполнение всех социальных гарантий.

По словам Сергея Шойгу, в 2014 году киевский режим объявил Мариуполь фактически временной столицей Донецкой области, за восемь лет превратив его в мощный укрепрайон и прибежище радикальных украинских националистов.

В город было стянуто большое количество тяжелого вооружения и военной техники, в том числе артиллерийские системы большой мощности и ракетные комплексы «Точка-У». Шойгу отметил, что дальность полета ракеты «Точки-У» составляет примерно 120 км, притом что российский Таганрог находится в 94 км от Мариуполя, примерно на таком же удалении расположен и Ростов.

Военнослужащий НМ ДНР в кварталах, примыкающих к заводу «Азовсталь» в Мариуполе Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Андроник

— Созданы запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, продовольствия для длительного ведения боевых действий. Основные объекты городской инфраструктуры, в том числе морской порт и фарватер, были заминированы и не только заминированы, но и заблокированы плавкранами. Суда, которые находились там, в основном иностранные суда, — доложил министр обороны.

Он уточнил, что на момент окружения 11 марта общая численность группировки ВСУ и формирований боевиков вместе с иностранными наемниками составляла более 8100 человек.

— В ходе освобождения города более 4 тыс. уничтожены, 1478 сдались в плен, оставшаяся группировка — более 2 тыс. — блокирована в промзоне завода «Азовсталь». Оказывая сопротивление, националисты практически все жилые дома превращали в долговременные огневые точки. На первых этажах устанавливалась бронетехника и артиллерия, а на верхних этажах — снайперы. Отдельные отряды — с ПТУРами. На средних этажах и в подвалах собирали всех жителей, превращая их в живой щит. Удерживались и на средних этажах, и в подвалах. Это фактически было в каждом доме, — подчеркнул министр.

Сергей Шойгу отметил, что российская армия и подразделения Донецкой Народной Республики принимали все меры для сохранения жизни мирных граждан.

Разрушенный дом около завода «Азовсталь» в Мариуполе Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Ежедневно с 21 марта открывались гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан. Военнослужащим ВСУ и боевикам националистических батальонов предлагалось сложить оружие. Им гарантировались, безусловно, жизнь, безопасность и оказание медицинской помощи, — рассказал министр.

По словам главы ведомства, российские военные смогли эвакуировать из Мариуполя 142 711 мирных граждан. В последние два дня с 14 до 16 часов объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории «Азовстали». Однако до сих пор по ним никто не вышел.

Министр обороны констатировал, что сейчас в городе спокойная обстановка, которая позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни.

«Им остается сидеть и ждать своей судьбы»

Военный эксперт Дмитрий Болтенков уверен, что заблокированная на «Азовстали» группировка уже никуда не денется и никак не повлияет на общую обстановку в Мариуполе и его окрестностях.

— У них даже к минометам и пушкам боеприпасы закончились, — рассказал он «Известиям». — Уже не могут обстреливать город и мешать восстановлению мирной жизни в нем. Всё, что им остается, — сидеть на месте и ждать своей судьбы. Вполне возможно, наконец-то будет политическое решение киевских властей, которое до того запрещало им складывать оружие.

По мнению эксперта, штурм такого объекта неизбежно привел бы к потерям не только обороняющихся, но и наступающих, как у ДНР, так и наших войск. В таком гигантском промышленном комплексе полно надежных укрытий, включая подземные, которые снижают роль превосходства российских сил в тяжелом вооружении и технике.

Боевая машина пехоты НМ ДНР в кварталах, примыкающих к заводу «Азовсталь» в Мариуполе Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Андроник

— Это не столько миролюбие, сколько здоровая доля прагматизма, — отметил Дмитрий Болтенков. — Окончательная ликвидация украинской группировки в «Азовстали» неизбежна, вопрос только в том, сколько ресурсов мы готовы потратить, чтобы ускорить этот процесс. Методичная осада с принуждением к капитуляции обойдется дешевле всего.

Войска России и ДНР вышли к окраинам Мариуполя через несколько дней после начала военной спецоперации 24 февраля. В начале марта кольцо вокруг города плотно сомкнулось и начались активные бои за окраины. Постепенно мощную украинскую группировку оттеснили вглубь города. К исходу марта она оказалась заблокирована в промзонах Мариуполя и на территории его морского порта и испытывала серьезные проблемы с боеприпасами.

Попытки организовать снабжение группировки и вывоз ее лидеров вертолетами по воздуху провалились. ВСУ потеряли несколько транспортных Ми-8, которые были сбиты при попытках. Неудачей закончилась и попытка прорваться в порт на сухогрузе «Апачи» 8 апреля.

После неудачной попытки вырваться из окружения сложила оружие основная часть группировки украинской морской пехоты, оборонявшаяся на территории комбината имени Ильича. В общей сложности более 1,4 тыс. человек.

В единственном узле сопротивления — на металлургическом комбинате «Азовсталь», — по данным российского Минобороны, укрепились остатки националистической группировки «Азов» и сотни иностранных наемников, которые надеются на деблокаду. Им несколько раз был предложен выход по гуманитарным коридорам. Пока все предложения они отвергли.

Антон Лавров