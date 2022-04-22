США взяли на себя слишком много. Крах не за горами

Интересы Америки на Украине вовсе не те, о которых вы думаете

США не понимают собственных интересов безопасности, пишет The National Interest. Им нужны стабильные отношения с Россией, а не ревизионистская политика. Масштабы обязательств Америки перед другими странами не соответствуют их мощи, предупреждает автор статьи.

Брендан Флинн (Brendan Flynn)

Если масштабы обязательств Америки перед иностранными государствами и дальше будут превосходить ее мощь, неизбежным результатом станут новые кризисы и ускорение упадка

Ключевым интересом безопасности Соединенных Штатов на Украине являются стабильные отношения с Россией, однако, глядя на текущую внешнюю политику Америки, догадаться об этом вы не сможете. Как сказал Джон Миршаймер (John Mearsheimer), Соединенные Штаты проводят ревизионистскую политику, "чтобы превратить Украину в оплот Запада у границ России". Америка следовала этой стратегии, включавшей в себя расплывчатые обещания в конечном счете принять Украину в ряды НАТО, наивно игнорируя тревоги России по поводу ее безопасности и вероятные последствия такой политики для российско-американских отношений.

Уже в 2000 году теоретики "смещения власти" утверждали, что "Россия имеет значение, и это объясняется потенциальной мощью российско-китайского альянса". Подобно тому, как Россию необходимо было рассматривать в свете ожидаемого соперничества с Китаем в области безопасности, Украину необходимо было рассматривать в свете прагматичной необходимости удержать Россию на стороне Запада. Вместо этого Соединенные Штаты, побуждаемые либеральной идеологией и ошибочными суждениями, сформировавшимися еще в эпоху холодной войны, рассматривали Украину (и Грузию) как логичную следующую мишень для включения ее в свой демократический альянс. Если бы истории действительно пришел конец, такая политика была бы вполне логичной. Включение Украины в основные западные институты было всего лишь частью процесса, в рамках которого Китай, страны Ближнего Востока и Россия в конечном счете тоже присоединились бы к Соединенным Штатам, в результате чего настал бы универсальный демократический мир.

Именно это ошибочное видение, сложившееся в результате неверного толкования уроков победы Соединенных Штатов в холодной войне, и является причиной неправильной политики Америки на Украине. Следствием этого ошибочного видения стала идея о том, что, поскольку демократия продолжает расширять свой охват, и поскольку демократии не склонны воевать друг с другом, "поддержка демократии должна стать нашим ведущим принципом в мире", как выразился Дэвид Лейк (David Lake) в попытке кратко сформулировать эту чрезвычайно распространенную точку зрения в 1994 году. Успешное расширение НАТО в 1999 и 2004 годах, а также несколько волн расширения Евросоюза укрепили эту точку зрения. Однако конфликт в Грузии после саммита НАТО 2008 года в Бухаресте, где лидеры альянса пообещали Грузии и Украине в конечном счете принять их в своих ряды, должно было послужить четким предупреждением о том, что сферы интересов все еще имеют большое значение. Однако Соединенные Штаты решили проигнорировать это предупреждение. Их идеологические шоры помешали им увидеть, что великодержавная политика все еще живет и процветает.

Следствием этого идеологического недопонимания американских национальных интересов стало то, что на протяжении трех десятилетий Соединенные Штаты проводили ревизионистскую и интервенционистскую политику по всему миру, что привело к катастрофическим последствиям в Ираке, а теперь и на Украине. Как отмечает Стивен Уолт (Stephen Walt), "либеральные идеологи, которые отвергали неоднократные протесты и предостережения России и продолжали реализовывать ревизионистскую программу в Европе, не задумываясь о последствиях", заслуживают того, чтобы на них возложили весомую долю вины. Если бы Соединенные Штаты рассматривали свои интересы на Украине с ракурса российско-американских (и в конечном счете китайско-американских) отношений, а не с ракурса расширения охвата демократии, этого кризиса и гуманитарной катастрофы можно было бы избежать.

Вместо того чтобы способствовать формированию более стабильного, безопасного и процветающего мира, ревизионистская политика Соединенных Штатов, основанная на либеральной идеологии, привела к обратному эффекту. На Ближнем Востоке царит перманентный хаос, Талибан* вновь правит Афганистаном, а враждебно настроенный Иран оказывает мощное влияние на Ирак. Что еще важнее, с каждым годом, когда экономика Китая растет быстрее по сравнению с экономикой Соединенных Штатов, относительная мощь Америки продолжает уменьшаться. Как пишет Грэхэм Эллисон (Graham Allison), по многим ключевым показателям мощи Китай уже опережает Соединенные Штаты. Именно поэтому в 2021 году в своей ежегодной оценке угроз Аппарат Директора национальной разведки США назвал Китай угрозой для Америки номер один. Это уже вторая администрация подряд, придерживающаяся такой точки зрения. И отношение к Китаю как к главной угрозе для интересов Соединенных Штатов разделяют члены обеих партий.

Поскольку главными источниками мощи являются экономика и демографические показатели, прозорливые аналитики начали предсказывать угрозу со стороны Китая еще в 1990-х годах, пока многие ученые, такие как Джон Айкенберри (John Ikenberry) сосредоточились на "укреплении, углублении и законодательном закреплении либерального политического порядка". В 2000 году теоретики "смещения власти" утверждали, что "планы по ограниченному расширению НАТО не учитывают главную проблему безопасности для Запада в будущем", а именно Китай. Они уже тогда понимали, что необходимость предотвратить любое [российско-китайское] сближение должна стать центральным элементом любых рассуждений о будущем НАТО". По мнению тех ученых, было "наивно" полагать, что расширение НАТО в конечном счете не толкнет Россию в объятья Китая. Тем не менее, альянс расширил свои границы, и за этим последовало неизбежное сближение России и Китая.

Это стратегическая ошибка огромных масштабов и последствий. Министр иностранных дел Сергей Лавров не ошибся, когда сказал, что конфликт на Украине ставит под сомнение "правовое мироустройство". Действительно Фарид Закария (Fareed Zakaria) уже официально провозгласил, что сегодня мы живем в условиях "постамериканского" глобального порядка. Учитывая закон неравномерности роста, сформулированный такими учеными, как Роберт Гилпин (Robert Gilpin), подобная новая реальность, вероятно, была неизбежной. Однако Соединенные Штаты ускорили этот сдвиг, расширяя свои глобальные обязательства вместо того, чтобы их сокращать, и не обращая внимания на то, что основа их относительной власти слабеет. Соединенные Штаты продолжали громко говорить, хотя кнут в их руках становился все короче.

Конфликт на Украине опровергает убеждения либеральных интернационалистов, таких как Роберт Каган (Robert Kagan), утверждающих, будто "поддержание либерального мироустройства" – это лишь вопрос решимости. Все совсем не так. То, что Каган называет "постоянным стремление к порядку", на самом деле представляет собой попытки уцепиться за тот стиль жизни, который Соединенные Штаты больше не могут себе позволить. Если масштабы обязательств Америки перед иностранными государствами и дальше будут превосходить ее мощь, неизбежным результатом станут новые кризисы и ускорение упадка. Вместо того чтобы расширять наши обязательства в таких странах, как Украина (и, если уж на то пошло, Тайвань), Соединенным Штатам необходимо начать постепенно отказываться от тех обязательств, которые они больше не в силах выполнять. Как отметили Пол Макдональд (Paul MacDonald) и Джозеф Пэрент (Joseph Parent), "уменьшающийся потенциал в сочетании с обширным оборонительным периметром неизбежно приведут к беде".

К несчастью, эта беда уже пришла. Поэтому сейчас Соединенным Штатам необходимо сделать все возможное, чтобы ограничить масштабы катастрофы, поддержав мирные переговоры Украины и России. Соединенные Штаты заинтересованы в суверенной, нейтральной Украине и наличии четких красных линий, совместно выработанных Россией, Украиной и Америкой. Такое соглашение даже может включать в себя потенциальную возможность вступления Украины в Евросоюз, хотя вопрос о ее членстве в НАТО необходимо закрыть раз и навсегда. Если сторонам удастся достичь такого соглашения и если Соединенные Штаты наконец откажутся от своей нынешней внешней политики, обусловленной идеологическими соображениями, и начнут демонстрировать сдержанность во внешней политике, возможно, нынешняя трагедия окажется не напрасной.

Брендан Флинн – докторант в Университете Уэйна, штат Мичиган, где он специализируется на международных отношениях, в том числе на Китае и вопросах безопасности в Азии. С 2015 года он изучал китайский язык, а затем был стажером в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. В настоящее время он читает лекции по международным отношениям в Университете Окленда в Рочестере, штат Мичиган.

* террористическая организация, запрещенная в РФ.