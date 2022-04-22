Украинские националисты установили пулемет "Максим" на "Луноход"

Украинские националисты попытались превратить в боевую "тачанку" старый советский ЛуАЗ-969М "Волынь", давно прозванный в народе "Луноходом". У вездехода сняли тентованную крышу и установили сзади станковый пулемет Максима образца 1949 года.

Конечно, вряд ли эта пародия на гантрак проживет дольше одного боя, боевики вынуждены заниматься таким "творчеством" из-за значительных потерь в технике, которые не компенсируются даже поставками из стран НАТО.

Эти четырехместные вездеходы с колесной формулой 4х4 изготавливались на автозаводе, находившемся в украинском Луцке с конца 70-х по 1996 год. "Волынь" предназначалась исключительно для гражданского использования.

Машины являются очень компактными: длина - 3385 мм, ширина - 560 мм, высота - 1770 мм. Клиренс - 280 мм. Полная масса - 1360 кг. Грузоподъемность - 400 кг.

Карбюраторный двигатель МеМЗ-245 мощностью 53 л.с. позволяет развивать максимальную скорость 85 км/ч. На 100 километров расходуется 10 литров топлива.

В 90-е годы, столкнувшись со значительными экономическими трудностями, луцкие конструкторы решили попытать счастья на международных рынках вооружений, при этом были надежды и на находящихся в Киеве чиновников в военной форме. Так была создана одна из самых маленьких в мире реактивных систем залпового огня, в основе которой как раз и использовалось шасси "Лунохода".

В кузове ставшего двухместным автомобиля установили на специальном станке вращающийся авиационный блок УБ-32-57, предназначенный для запуска 32-х неуправляемых 57-мм реактивных снарядов С-5. Максимальная дальность применения ограничивалась 1800-метровой дистанцией. Для придания грозного вида ЛуАЗик покрыли многоцветным камуфляжем.

Однако ни интенсивная реклама, ни показы на военных полигонах не заинтересовали командование аэромобильных сил ВСУ и зарубежных заказчиков, и с конца 90-х об этой РСЗО практически перестали вспоминать. Возможно, и далее никто бы не вспомнил, если бы не это появление "тачанки" с пулеметом.

Алексей Моисеев