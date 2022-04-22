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Российская газета

БТР-60ПБ вооружили шестиствольными пулеметами

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Источник изображения: rg.ru

На состоявшемся в Тегеране военном параде, посвященному Дню армии, были продемонстрированы различные новинки оборонной промышленности Ирана. В том числе дистанционно управляемые ударные беспилотные летательные аппараты, дроны-камикадзе, усовершенствованные комплексы противовоздушной обороны разной дальности.



Среди образцов сухопутных войск необходимо упомянуть доработанный БТР-60, получивший в качестве основного вооружения установленный в башне шестиствольный 7,62-мм пулемет Akhgar. Считается, что он является клоном американского M134 Minigun. Его масса - 15,8 кг, длина - 800 мм.

Автоматика имеет внешний привод механизмов от электродвигателя. Темп стрельбы - до 6000 выстрелов в минуту. Прицельная дальность стрельбы - 1000 метров.

Это не первая модернизация старого советского бронетранспортера, закупавшегося еще в 70-е годы и активно применявшегося в ходе отражения агрессии армии Саддама Хусейна в 1980-88 гг.

В настоящее время продолжается эксплуатация более полутора сотен единиц. На них устанавливались башни от БМП-1 с 73-мм гладкоствольными пушками 2А28 "Гром".

Разрабатывался установщик минных заграждений Heidar-5 с дистанционно управляемым пулеметом ДШКМ.

Был также создан колесный танк Aghareb, в башне которого смонтирована 90-мм пушка, аналогичная применявшимся на американских танках типа M47/M48, поставлявшихся в Иран.

Испытывалась и 23-мм спаренная автоматическая зенитная установка ЗУ-23-2 с дистанционным управлением.

Пару лет назад на выставке вооружений в столице Ирана показали глубоко модернизированный "шестидесятый", внешне очень похожий на российский БТР-90 с боевым модулем от БМП-2.


Алексей Моисеев

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Страны
Иран
США
Продукция
2A28
M134 Minigun
БМП-1
БМП-2
БТР-60
БТР-90
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