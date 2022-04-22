Пожары в научных учреждениях, подведомственных Минобороны России

Сотрудники пожарной службы у здания Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери, где произошел пожар.

21 апреля 2022 года в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в городе Тверь произошло возгорание. Персонал организации был эвакуирован. В результате пожара погибли два человека, пострадали 20.

4 апреля 2019 года в городе Дзержинске Нижегородской области на территории испытательного центра АО "ГосНИИ "Кристалл" произошел взрыв. Было разрушено одноэтажное кирпичное здание. Следом загорелась сухая трава. В короткий срок возгорание потушили. Общая площадь пожара составила 190 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

1 июня 2019 года в цехе по производству тротила ГосНИИ "Кристал" произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, его площадь составила около 100 квадратных метров. Пострадали 42 человека, 14 из них были госпитализированы.

ГосНИИ "Кристалл" – предприятие оборонно-промышленного комплекса, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.

20 января 2017 года в центре Москве в здании в НИИ нейрохирургии имени Бурденко возник пожар. Огонь был ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Из горевшего здания были выведены 226 пациентов и 75 человек персонала. Пациенты были размещены в соседних корпусах. Пострадавших не было.

20 февраля 2017 года утром в центре Москвы произошло возгорание на втором этаже здания авиаприборостроительной корпорации "Фазотрон-НИИР". В 9.34 пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало, площадь пожара составила 5 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 50 человек. "Фазотрон-НИИР" – лидер в области создания бортовых радиолокационных станций для многофункциональных авиационных комплексов фронтовой авиации. Большинство самолетов ОКБ имени А.И. Микояна оснащены радиолокаторами разработки "Фазотрон-НИИР".

16 июня 2011 года пожар произошел в Зеленограде на территории специального конструкторского бюро (СКБ) "Зенит", который является разработчиком и производителем оптико-электронных устройств для защиты бронетанковой и авиационной техники от современного высокоточного оружия – мобильных зенитных комплексов с инфракрасными головками самонаведения. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Пострадавших нет.

2 сентября 2010 года возникло возгорание в подвале трехэтажного здания в третьем корпусе НИИ имени Бурденко в Москве. Его площадь составила 15 квадратных метров, никто не пострадал.

2 июля 2010 года произошел в здании НИИ прикладной химии, расположенном в поселке Звездочка Сергиево-Посадского района Подмосковья. Огнем была охвачена вся площадь трехэтажного здания. Никто не пострадал.

НИИ прикладной химии – ведущая организация в России в области исследования, разработки, производства и утилизации пиротехнической продукции военного и гражданского назначения.

3 февраля 2007 года в Москве в здании НИИ "Гипромед", принадлежащем Минобороны РФ, возник пожар в помещении на третьем этаже. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен. Жертв и пострадавших не было.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников