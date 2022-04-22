Президент Сербии Александр Вучич отверг антироссийские санкции

Сербский лидер вступился в защиту ракетной сделки с Китаем и пообещал "гарантировать" мир на Балканах, пишет FT. При этом чиновники в Брюсселе опасаются занимать в отношении Белграда жесткую позицию, чтобы не сыграть на руку Москве и Пекину.

Сербия не будет ставить под угрозу свои национальные интересы и не присоединится к западным санкциям против России из-за Украины, заявил переизбранный президент страны, одновременно вступившись в защиту поставок ракет из Китая вопреки возражениям ЕС.

Александр Вучич заявил, что Белград не будет "выбирать ничью сторону", несмотря на призывы ЕС к странам-кандидатам поддержать Брюссель и ужесточить экономические санкции против российского президента Владимира Путина.

Несмотря на статус кандидата в ЕС, Сербия имеет давние и прочные политические, экономические и военные связи с Россией, которая кроме того поставляет ей газ и поддерживает отказ Белграда признать независимость его бывшей провинции Косово.

"Можно сказать, Россия дает нам защиту. Чего от нас хочет Запад? Отбросить все наши национальные интересы ради чужой выгоды?" – заявил он, имея в виду Украину и стремление Запада к единству на фоне российской спецоперации.

"Говорят, надо выбрать, на чьей мы стороне. Нет, у нас своя сторона – и это интересы Сербии. В 1999 году нас бомбили 19 стран НАТО и ввели против нас санкции", – сказал Вучич, имея в виду вмешательство альянса в попытке положить конец кровавой войне в Косово между Югославией и сепаратистами из числа этнических албанцев.

"Мы не вводим ни против кого санкции, потому что не верим, что они что-то меняют. Вы можете давить и принуждать Сербию, но это наше искреннее мнение", – добавил он.

Судя по комментариям Вучича, который на недавних выборах в начале апреля выиграл новый пятилетний срок, Белград намерен и в дальнейшем уступать России и Китаю, несмотря на давление Брюсселя.

Лидеры ЕС неоднократно подчеркивали, что видят в Сербии будущего члена союза, но в частном порядке все чаще выражают досаду из-за связей Белграда с Москвой и Пекином. При этом чиновники в Брюсселе и руководство отдельных стран опасаются занимать в отношении балканской страны слишком жесткую позицию, чтобы не сыграть на руку России и Китаю.

На фоне конфликта России и Украины некоторые страны ЕС призвали ускорить переговоры о членстве, чтобы еще теснее сплотить Балканы с Западом.

Белград вызвал раздражение Запада еще и недавней покупкой китайской зенитно-ракетной системы FK 3 – там опасаются, что это упрочит влияние Пекина.

Хотя владение китайским оружием не противоречит правилам ЕС, это затрудняет или даже исключает совместные оборонные проекты и учения из-за несовместимости систем и опасений по поводу потенциальной способности Пекина отслеживать любое использование своего оружия.

"Что касается внешней политики и политики безопасности, то Сербия прекрасно понимает, что как страна-кандидат она должна соответствовать стандартам и политике ЕС", – заявили в комиссии ЕС.

Вучич объяснил недавний шквал оружейных закупок – в том числе французских истребителей и турецких боевых беспилотников – попытками сохранить стабильность, поскольку соседи Сербии тоже закупают оружие.

"Об этой закупке мы информировали всех наших западных партнеров, включая США, еще в 2018 году. Окончательный контракт мы подписали в 2019 году. Так что всем было об этом прекрасно известно, – сказал Вучич. – Поставки еще не закончены. Система еще не работает. И предназначена она не для России. А для Сербии".

Вучич заявил, что Сербии необходимо решить вопрос о статусе Косово, где в прошлом году вспыхнула напряженность из-за, казалось бы, второстепенного вопроса о признании автомобильных номеров. Белград тогда пригрозил тяжелым вооружением, но потом согласился разрядить ситуацию.

Косово провозгласило независимость в одностороннем порядке в 2008 году. Это, по мнению Сербии, нарушило мирное соглашение по завершении югославских войн 1990-х годов. Россия и Китай поддержали Белград и тоже противятся признанию Косово.

Кроме того, Сербия рассчитывает контролировать напряженность в Боснии, где местный сербский лидер Милорад Додик открыто нарушил сложившееся равновесие и потребовал большей автономии. Вучич вступился в защиту Додика, но призвал его отложить сепаратистские планы – в том числе насчет формирования собственных вооруженных сил.

"Я посоветовал Додику не формировать армию. И он согласился... мир и стабильность в регионе важнее всего", – сказал Вучич.

Президент Сербии сказал, что в дестабилизации Балкан заинтересованы "многие игроки", но при этом заверил лидеров ЕС, что Сербия попытается сохранить мир в регионе.

"Я гарантировал им, под честное слово, что мы сделаем всё, чтобы избежать каких-либо столкновений в регионе – в том числе в Боснии и Косово. Я им обещал", – сказал Вучич.

Президент сообщил, что у Белграда нет непосредственной альтернативы российскому газу. Долгосрочное соглашение о его поставках заканчивается в следующем месяце, однако Вучич сказал, что Сербия попытается подписать его на новых условиях.

"Нам придется на это пойти, – сказал он. – Прежде чем думать о диверсификации, мы должны выжить, мы должны как-то жить".

Автор: Мартон Дунай (Marton Dunai)

Статья написана при участии Генри Фоя (Henry Foy) из Брюсселя