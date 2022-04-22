Западная пресса увидела угрозу со стороны России в испытаниях ракеты «Сармат»

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В среду на российском космодроме Плесецк состоялся запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Новая ракета является самой мощной в мире и обладает наибольшей дальностью. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин вскоре после испытаний заявил, что уже этой осенью начнутся серийные поставки ракет «Сармат» Ракетным войскам стратегического назначения ВС РФ.

Агентство Reuters в своем материале сделало акцент на то, что испытания новой ракеты произошли спустя два месяца после начала российской специальной военной операции на Украине. Reuters привело мнение британского эксперта Джека Уотлинга из аналитического центра RUSI в Лондоне, который назвал испытания якобы элементом символизма и позёрства.

Дуглас Барри, старший научный сотрудник в Международном институте стратегических исследований, отметил, что России потребуется немало времени, прежде чем заменить устаревшие ракеты (осталось выяснить, когда они успели устареть...) новыми МБР «Сармат». В то же время, он отметил, что ракета с такими техническими характеристиками может представлять собой серьезную проблему.

The Guardian была более скупа в оценках запуска, но отметила, что новая российская ракета испытывается в период кризиса на Украине и президент России Владимир Путин считает, что ее испытания должны заставить врагов российского государства задуматься.

Газета 20Minutes пишет, что Россия вынуждена наращивать свой ядерный потенциал в непростой ситуации из-за событий на Украине. Издание вспомнило о том, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ о приведении ядерных сил страны в состояние повышенной боеготовности вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Но при этом российские власти утверждают, что не собираются применять ядерное оружие в этом конфликте.

Радио Free Europe также скупо в оценке прошедших испытаний, но отмечает, что такой ракете, по словам Путина, нет равных в современном мире. Как и другие западные СМИ, Free Europe акцентирует внимание на общем фоне проведения испытаний: хотя создание «Сармата» не стало для Запада неожиданностью, но пуск ракеты в условиях конфликта на Украине является напоминанием о ядерной мощи российского государства.

The Washington Post подчеркивает, что «Сатана-2», как называют ракету в США, мало что меняет для американского государства. Газета приводит мнение экспертов, которые утверждают, что запуск ракеты не представляет собой серьезной угрозы для США. В то же время, Джон Эрат, старший политический директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространению, мнение которого цитирует издание, назвал «очень опасной» практику «выдвижения угроз как инструмента российской политики». Как будто США действуют иначе.

Еще один эксперт, Мэтью Крониг, работающий заместителем директора в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете, заявил, что Россия с начала 2000-х годов следует стратегии «эскалации ради деэскалации», которая включает, в том числе, и угрозы применения ядерного оружия. По мнению Кронига, эта стратегия работает, поскольку заставляет США отказываться от многих планов из-за опасений насчет возможности ядерной конфронтации с Россией.

Таким образом, в испытаниях российской ракеты «Сармат» западная пресса видит проявление очередных угроз со стороны Кремля. Но ведь если бы Запад не вел себя враждебно по отношению к нашей стране, смысла в этих угрозах не было бы. Поэтому одной из причин постоянной потребности России в совершенствовании ядерного арсенала как раз и является политика западных стран и США в первую очередь.