Источник изображения: topwar.ru

Киев неоднократно обращался к европейским странам с настойчивой просьбой поставить тяжелую военную технику. Накануне посол Украины в Германии пытался добиться того, чтобы заполучить 100 БМП Marder из 400, находящихся на вооружении ФРГ. На что получил отказ. Также произошло и на этот раз.

Несмотря на то, что немецкий ВПК выразил готовность предоставить Украине тяжелые вооружения по всему запрашиваемому списку, Министерство обороны ФРГ сократило его ровно в два раза. Причем в прямом смысле: вместо 48 страниц после редакции бундесвера в документе осталось 24 страницы. Из списка экспортных поставок были полностью исключены все виды тяжелой военной техники, а из 15 видов вооружения оставлены только три, да еще с возможностью их замены на альтернативные.

Уточняется, что распоряжение урезать экспортные поставки оружия на Украину были внесены по распоряжению канцелярии главы германского правительства Олафа Шольца.

Своими действиями Берлин подтверждает ранее озвученную позицию об исчерпании возможностей поддержки киевского режима в виде предоставления вооружения из резервов бундесвера. В то же время, Германия не отказывается от наращивания поставок оружия на Украину через финансирование закупок у предприятий немецкого ВПК.

При этом было заявлено, что из-за отказа поставлять Киеву вооружения Шольц может лишиться своего кресла. И это, несмотря на то, что около 58% немцев отправку тяжёлого вооружения Киеву не поддерживают.