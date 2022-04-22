Минобороны Австралии закажет дополнительные катера класса "Улучшенный Кейп"

ЦАМТО, 21 апреля. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ходе посещения 18 апреля предприятия Henderson Western Australia компании Austal Limited объявил, что Минобороны страны закажет два дополнительных патрульных катера класса "Улучшенный Кейп" (Evolved Cape).

Стоимость заказа на производство двух катеров для ВМС Австралии оценивается в 124 млн. австр. долл.

Два новых катера присоединятся к шести патрульным катерам класса "Улучшенный Кейп", которые в настоящее время поставляются компанией Austal Australia австралийскому флоту. Планируется, что все катера будут переданы ВМС Австралии до 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, 8 патрульных кораблей класса "Кейп" компания Austal поставила Службе Таможни и Береговой охраны Австралии в течение 2013-2015 гг. В декабре 2015 года Austal заключила с Национальным Банком Австралии контракт стоимостью 63 млн. австрал. долл. на поставку двух дополнительных кораблей класса "Кейп", которые после поставки в 2016-2017 гг. были переданы в лизинг Министерству обороны Австралии с правом выкупа.

В мае 2020 года МО Австралии подписало с подразделением Austal Australia контракт на строительство для ВМС Австралии по усовершенствованному проекту шести патрульных кораблей класса "Улучшенный Кейп". Стоимость заказа составила около 324 млн. австрал. долл. Церемония закладки киля головного корабля состоялась 24 июля 2020 года. Он был передан ВМС Австралии 23 марта 2022 года. Оставшиеся 5 катеров будут переданы заказчику до середины 2023 года с интервалом в 4 месяца.

58-метровые корабли класса "Улучшенный Кейп" могут применяться для патрулирования исключительной экономической зоны, противодействия контрабанде, незаконной миграции, защиты рыболовных промыслов, охраны правопорядка, сбора информации и разведки, контроля экологической обстановки, защиты природных заповедников.

Усовершенствованный корабль отличается от базовой версии рядом модификаций, которые выполнены на основе опыта эксплуатации ранее поставленных катеров. Вместимость была увеличена на 10 человек – до 32 человек, улучшены условия размещения экипажа.