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Российская газета

Украина может получить дальнобойные и очень тяжелые САУ PzH 2000

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Источник изображения: Gerben van Es / Ministerie van Defensie / wikimedia.org

Украинские вооруженные формирования, возможно, получат германские самоходные артиллерийские установки PzH 2000. Судя по недавно появившимся сообщениям, поставки будут осуществляться из арсеналов сухопутных войск Нидерландов.

Военное ведомство этой страны в свое время приобрело почти шесть десятков таких САУ. Сейчас непосредственно в подразделениях продолжают эксплуатироваться лишь 18 боевых машин, остальные отправлены на хранение. Как раз часть из них, по всей видимости, отправят на Украину.

PzH 2000 были разработаны во второй половине 90-х годов и предназначались для замены в бундесвере устаревших американских M109A3G.

155-мм самоходка отличается повышенной дальностью стрельбы. В зависимости от типа боеприпасов она может бить на расстояние 30000 - 40000 метров (проводились испытания, на которых преодолевался рубеж и в 56000 метров). В этом плане существенно превосходит другого кандидата на поставку в ВСУ - британскую AS-90. У последней самый совершенный активно-реактивный снаряд рассчитан на поражение целей, находящихся на дистанции 30000 метров.

Отмечается, что снабжение боеприпасами взяла на себя германская сторона, правда пока не конкретизируются их номенклатура. Однако вряд ли немцы решатся отправить самые совершенные и, соответственно, секретные образцы.

Бортовой боекомплект насчитывает 60 единиц. Максимальная скорострельность может достигать десяти выстрелов в минуту -, столько же, сколько у российской 2С19М2 "Мста-С".

Мощность дизельного двигателя - 1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 67 км/ч, по грунтовым дорогам - 45 км/ч. Запас хода по топливу - 420 км. Экипаж - 5 человек.

В то же время недостатками этих САУ считается их громоздкость и значительная боевая масса. Например, длина с орудием достигает - 11669 мм, ширина - 3480 мм, высота - 3400 мм. Вес - 55300 кг.

К тому же сложная система управления огнем требует высокого профессионализма экипажа, что достигается в течение продолжительного времени.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
США
Украина
Продукция
M109
PzH 2000
Мста-С
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1 комментарий
№1
22.04.2022 19:03
Это очень хорошие немецкие  САУ, наши МСТА-СМ2только сейчас приблизились к ним по характеристикам.
Вариантов два:
- уничтожить САУ в пути
- пустить их на Донбасс и захватить в рамках спецоперации..
+1
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