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Российская газета

Опубликованы фото новых трофеев, взятых на изюмском направлении

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Источник изображения: rg.ru


В Сети опубликовали снимки очередных трофеев, захваченных российской армией. Все это украинские военные бросили в Изюмском районе Харьковской области.

Сообщается, что часть оружия поставлена Великобританией. Здесь и ПЗРК, и различные противотанковые системы, а также стрелковое оружие, бронетехника, каски и даже обмундирование, принадлежащее иностранным военнослужащим.

"РГ" уже рассказывала о том, что чуть ранее в районе Изюма трофеями стали миномет М57, используемый для обеспечения огневой поддержки на коротких дистанциях, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые системы.

По данным министерства обороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 140 самолетов, 106 вертолетов, 498 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2397 танков и других боевых бронированных машин, 261 установка реактивных систем залпового огня, 1038 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2244 единицы специальной военной автомобильной техники.


Светлана Цыганкова

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Stinger
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1 комментарий
№1
22.04.2022 17:55
Ребятам из ополчения ДНР эти вооружения очень пригодятся,  а то дошли до того, что трехлинейками бойцов вооружают....
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Опубликованы фото новых трофеев, взятых на изюмском направлении