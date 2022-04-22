Опубликованы фото новых трофеев, взятых на изюмском направлении

В Сети опубликовали снимки очередных трофеев, захваченных российской армией. Все это украинские военные бросили в Изюмском районе Харьковской области.

Сообщается, что часть оружия поставлена Великобританией. Здесь и ПЗРК, и различные противотанковые системы, а также стрелковое оружие, бронетехника, каски и даже обмундирование, принадлежащее иностранным военнослужащим.

"РГ" уже рассказывала о том, что чуть ранее в районе Изюма трофеями стали миномет М57, используемый для обеспечения огневой поддержки на коротких дистанциях, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые системы.

По данным министерства обороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 140 самолетов, 106 вертолетов, 498 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2397 танков и других боевых бронированных машин, 261 установка реактивных систем залпового огня, 1038 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2244 единицы специальной военной автомобильной техники.

Светлана Цыганкова