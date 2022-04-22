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РИА Новости

Медведев предупредил главу СНБО о последствиях удара по Крымскому мосту

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал главе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексею Данилову подумать о том, что же в случае нанесения удара по Крымскому мосту может стать ответной целью.

Ранее Данилов заявлял, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это сделать.

"Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью", - написал Медведев у себя в Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Данилова являются не чем иным, как анонсированием возможного теракта, они нуждаются в правовой проверке и, по итогам, в наказании.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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