Оружие и санкции Байдена не сработали. Остался один выход

Положить конец спецоперации на Украине можно только путем переговоров о мире

Стратегия США под названием "оружие и санкции" не сработала, есть только один способ остановить конфликт на Украине, утверждает автор статьи для CNN. Необходима мирная сделка, и она возможна, если Вашингтон вернется к списку требований Москвы.

Из украинского конфликта есть только один выход — мирная договоренность.

Двунаправленная американская стратегия по оказанию помощи Украине в конфликте с Россией предусматривает введение жестких санкций и поставку Киеву современных вооружений. Но скорее всего, такая стратегия не достигнет своих целей. Нужна мирная сделка, и она возможна. Но чтобы ее заключить, Соединенные Штаты должны пойти на компромиссы по НАТО, а Вашингтон пока от этого отказывается.

Путин начал военную операцию на Украине и сказал, что переговоры зашли в тупик, однако хлопать дверью не стал. До начала боевых действий он представил Западу список требований, самое существенное из которых — это отказ от расширения НАТО.

Соединенные Штаты демонстративно и недвусмысленно отказались обсуждать этот вопрос. Но сейчас самое время к нему вернуться. Путин также должен будет продемонстрировать свою готовность к уступкам, ибо в противном случае переговоры закончатся безрезультатно.

Стратегия США под названием "оружие и санкции" может показаться убедительной эхо-камере американского общественного мнения, но на мировой сцене такая политика не работает. Она почти не пользуется поддержкой за пределами США и Европы, а со временем может вызвать негативную политическую реакцию в самой Америке и на европейском континенте.

Знакомому с военными действиями Москвы <…> может показаться очевидным, что России в мировом масштабе уготовано место государства-изгоя. Но это не так. Развивающиеся страны в особенности отказываются присоединиться к кампании Запада по изоляции России. Последним проявлением этого стало организованное недавно США голосование по вопросу исключения России из Совета ООН по правам человека. Да, 93 страны поддержали это решение, однако сто не стали голосовать за. (24 проголосовали против, 58 воздержались, а 18 не явились на голосование). Поразительно то, что в этих 100 странах проживает 76% мирового населения.

Вполне возможно, что, выступая против американской инициативы, эти страны руководствовались соображениями неидеологического характера, в том числе торговыми связями с Россией. Но факт остается фактом: значительная часть нашего мира отказалась от изоляции Москвы, причем настолько решительно, что Вашингтону это вряд ли понравится.

Важная часть американской стратегии — это санкции. Ими вряд ли удастся одолеть Россию, но они чреваты серьезными издержками для всего мира. В лучшем случае они подтолкнут Москву к мирному соглашению, и поэтому их надо применять в совокупности с активными усилиями по достижению мира путем переговоров.

Экономические санкции влекут за собой бесчисленные проблемы.

Во-первых, хотя санкции причиняют России экономические страдания, они вряд ли радикально изменят ее политику и курс. Вспомните суровые санкции, которые США вводили против Венесуэлы, Ирана и Северной Кореи. Да, они ослабили их экономику, но не изменили их политику и линию поведения, чего добивалось американское правительство.

Вторая проблема состоит в том, что санкции легко можно обойти как минимум частично. Со временем таких обходных путей будет все больше. Американские санкции наиболее эффективны в отношении долларовых транзакций, в которых участвует американская банковская система. Страны, стремящиеся уклониться от санкций, находят возможности для проведения расчетных операций не через банки и не в долларах. Следует ожидать расширения сделок с Россией в рублях, рупиях, юанях и других валютах.

Третья связанная с вышеизложенным проблема заключается в том, что большинство стран не верит в санкции, а также не желает занимать чью-то сторону в российско-украинском конфликте. Посчитайте все страны и регионы, которые ввели санкции против России (это США, Британия, Евросоюз, Япония, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия и небольшая кучка других государств), и вы увидите, что их совокупное население не превышает 14% от общемирового.

Четвертая проблема — эффект бумеранга. Антироссийские санкции вредят не только России, но и всей мировой экономике, вызывая перебои с поставками, инфляцию и дефицит продовольствия. Вот почему многие страны Европы, скорее всего, продолжат импортировать газ и нефть из России. По той же причине Венгрия и, пожалуй, некоторые другие европейские государства согласятся рассчитываться с Россией в рублях. Эффект бумеранга наверняка навредит демократам на ноябрьских промежуточных выборах, поскольку инфляция съедает реальные доходы избирателей.

Пятая проблема — это негибкий (нечувствительный к ценам) спрос на российские энергоресурсы и зерно. Объем российского экспорта уменьшился, но мировые цены на эти товары выросли. Россия в итоге получает примерно такую же или даже большую экспортную выручку.

Шестая проблема — геополитическая. Многие страны — и прежде всего Китай, что важнее всего — считают российско-украинский конфликт как минимум отчасти тем конфликтом, в котором Россия противостоит расширению НАТО, пытающейся включить в свой состав Украину. Поэтому Китай постоянно заявляет, что в ходе этого конфликта на кон поставлены вполне обоснованные интересы безопасности России.

США любят говорить, что НАТО — это чисто оборонительный альянс. Но Россия, Китай и другие страны думают иначе. Они вспоминают натовские бомбардировки Сербии в 1999 году, натовские войска в Афганистане, введенные туда после 11 сентября на 20 лет, и натовские бомбардировки Ливии в 2011 году, приведшие к свержению Муаммара Каддафи. Российское руководство возражало против продвижения НАТО на восток, которое началось в середине 1990-х с принятия Чехии, Венгрии и Польши. Примечательно то, что когда Путин призвал НАТО прекратить продвижение на Украину, Байден демонстративно отказался вести с Россией переговоры по этому вопросу.

Словом, многие страны, в том числе, несомненно, Китай, не поддержат международное давление на Россию, которое может привести к расширению НАТО. Им нужен мир, а не победа США или НАТО в опосредованной войне с Россией.

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Американская стратегия на Украине способна обескровить Россию, но неспособна спасти Украину. Это можно сделать только в случае заключения мирного соглашения. Нынешний подход приведет к подрыву экономической и политической стабильности во всем мире и может расколоть его на пронатовский и антинатовский лагеря.А это чревато огромным и долговременным ущербом для Соединенных Штатов.

Таким образом, Америка своей дипломатией наказывает Россию, но у нее нет шансов обеспечить реальный успех Украине и продвинуть собственные интересы. Реальный успех будет обеспечен тогда, когда российские войска вернутся домой, а Украина будет в безопасности. Такого результата можно добиться за столом переговоров.

США, их союзникам по НАТО и Украине крайне важно четко заявить, что НАТО не станет продвигаться на территорию Украины, если Россия прекратит спецоперацию и покинет территорию. Страны-союзницы Путина и те государства, которые придерживаются нейтралитета, в этом случае скажут Кремлю, что поскольку он остановил расширение НАТО, России тоже пора покинуть поле боя и вернуться домой. Конечно, если российские требования окажутся неприемлемыми, переговоры могут закончиться неудачей. Но мы должны по крайней мере попытаться, приложив максимум усилий.Мы должны понять, можно ли добиться мира, если Украина объявит о своем нейтралитете, и он будет подкреплен международными гарантиями.

Никакие резкие заявления Байдена — об уходе Путина, о геноциде, о военных преступлениях — не спасут Украину. Спасти Украину можно посредством переговоров с участием мирового сообщества. Поставив во главу угла мир вместо расширения НАТО, США смогут заручиться поддержкой большинства стран и тем самым помогут установить мир на Украине и обеспечить безопасность и стабильность всей нашей планете.

Автор: Джеффри Сакс (Jeffrey D. Sachs)