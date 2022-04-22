Опубликовано фото подбитого на Украине багги с пулеметом Browning M2

В объективы журналистов, работающих на Украине, попал уничтоженный во время недавних боев багги иностранного производства, оснащенный крупнокалиберным пулеметом Browning M2. Также в руки ополченцев ДНР попала самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка Barrett.

Фото подбитого багги было сделано в районе села Марьинка, которое находится всего в 20-ти километрах от Донецка. От попадания снаряда транспорт полностью разметало, но установленный на нем пулемет сохранился. Это тяжелый M2 50-го калибра (12,7 миллиметров), разработанный известным оружейником Джоном Браунингом к концу еще Первой мировой войны. Однако пулемет получился очень удачным, с тех пор он не раз дорабатывался активно и использовался армиями разных стран мира во время Второй мировой войны, Корейской войны, конфликта во Вьетнаме, войн в Персидском заливе, Ираке и Афганистане. Сейчас это основной тяжелый пулемет стран НАТО.

Также в руки солдат ДНР попала снайперская винтовка Barrett M107, наличие которой у подразделений ВСУ ранее отрицалось.

Эта дальнобойная винтовка также имеет калибр 12,7 миллиметров, емкость магазина - 10 патронов. Ее прицельная дальность - 1500 метров. Она выпускается американской компанией Barrett Firearms Manufacturing и состоит на вооружении ряда стран мира, в том числе Индии, Саудовской Аравии, Франции, США, Германии, Великобритании, Италии.

Юрий Гень