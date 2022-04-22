Naval Group предлагает ВМС Индонезии лицензионное строительство подлодок на предприятии в Сурабае

ЦАМТО, 21 апреля. Французская судостроительная компания Naval Group предложила построить на мощностях в Сурабае для ВМС Индонезии две неатомные подводные лодки (НАПЛ) с ВНУЭ.

Согласно презентационным документам, которые были предоставлены Janes.com отраслевым источником, предлагаемые НАПЛ являются модификацией широко известного проекта "Скорпен" (Scorpene). Naval Group предложила построить обе подводные лодки в Индонезии на мощностях компании PT PAL в рамках лицензионной программы.

В настоящее время в составе ВМС Индонезии имеются три южнокорейских ДЭПЛ класса "Нагапаса" ("Тип-209/1400"), которые были введены в эксплуатацию в период с 2017 по 2021 гг., и одна подводная лодка класса "Чакра" ("Тип-209/1300") немецкого производства, введенная в строй в 1981 году. Вторая подводная лодка класса "Чакра", "Нанггала", затонула в 2021 году.

Напомним, что в конце января этого года представители Военно-морских сил и Министерства обороны Индонезии провели очередную встречу с немецкой судостроительной компанией ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) относительно возможного приобретения немецких дизель-электрических подводных лодок "Тип-214", которые также могут быть оснащены ВНЭУ.

Активизация переговоров с Германией и Франции связана с тем, что строительство подводных лодок для ВМС Индонезии будет продолжено после реализации программы с Южной Кореей.

Для справки:

Как ранее сообщал ЦАМТО, южнокорейская компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) 12 апреля 2019 года сообщила о подписании контракта на поставку второго транша из трех дизель-электрических подводных лодок класса "Нагапаса" для ВМС Индонезии. Стоимость контракта составляет 1,162 трлн. вон (1,02 млрд. долл.).

Строительство первой ДЭПЛ (четвертой по счету класса "Нагапаса") второго транша планировалось начать в сентябре 2021 года. PT PAL Indonesia должна построить две секции, оставшиеся четыре будут поставлены Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Строительство этой ДЭПЛ планировалось завершить в течение 48 месяцев (в сентябре 2025 года). Закладка пятой ДЭПЛ планировалась на апрель 2022 года (постройка четырех секций в Индонезии и двух – в Республике Корея) с поставкой в июле 2026 года, шестой – в середине ноября 2022 года (постройка всех секций в Индонезии) с поставкой в апреле 2027 года. На текущий момент данные сроки сдвинуты как минимум на год.

Таким образом, после реализации данного проекта на вооружении ВМС Индонезии будет состоять 7 подводных лодок из 12 запланированных.