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Российская газета

National Defense встревожило боевое применение гиперзвуковых ракет

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Источник изображения: rg.ru

Использование Россией гиперзвуковых ракет для поражения целей на Украине должно стать тревожным звонком. Такое мнение на страницах издания National Defense высказал исполнительный директор американского Института новых технологий Марк Дж. Льюис.

Об успешных итогах российской гиперзвуковой программы хорошо известно уже несколько лет. Поэтому первое боевое применение такого вооружения нельзя назвать сюрпризом, считает эксперт.

- Наши исследовательские сообщества не раз предупреждали о разработке Россией передового оружия. Мы должны адекватно оценивать ужасные последствия столкновения с противником, обладающим подобными ракетами, - пишет Льюис.

Автор задается вопросом о целесообразности применения гиперзвукового оружия для уничтожения целей в ходе спецоперации. Поражаемые объекты стационарны, а зона их нахождения не прикрыта значимой противовоздушной обороной. Так что, вероятнее всего, применение гиперзвуковой ракеты было "сообщением, отрезвляющим Запад".

- Мы опередили вас в развертывании передовых систем. Вы не будете знать, какой заряд несет ракета - обычный или ядерный. Имейте в виду, что у нас нет желания использовать его, - такой смысл видится эксперту.

Вместе с тем Льюис указывает, что Соединенные Штаты пытаются наверстать упущенное в области гиперзвука с "черепашьей скоростью", проводят испытания и, в основном, терпят неудачи. Отчасти это связано с высоким уровнем негативного отношения военного руководства к подобному вооружению и его уверенностью в том, что современные боевые задачи можно решать существующими подходами. Играет роль и фактор высокой стоимости таких систем. Эксперт также допускает, что США могут захотеть и "волшебным образом договориться о взаимном гиперзвуковом разоружении".

Хорошей для США новостью, по мнению автора, является то, что в оборонном бюджете на ближайшие годы заложены расходы на гиперзвуковые технологии в сухопутных, военно-морских и военно-воздушных подразделениях. Однако у Пентагона в этой сфере множество проблем с инфраструктурой для наземных и летных испытаний, промышленными возможностями для разработки средств доставки таких ракет.

- Согласованная инвестиционная программа содержит множество недочетов. Оптимизм в возможности догнать потенциального противника в разработке гиперзвукового вооружения присутствует, но он крайне осторожный. Тем более, что вслед за Россией такие ракеты создает Китай, - резюмировал Льюис.

Напомним, Военно-космические силы России впервые задействовали гиперзвуковые комплексы "Кинжал" в середине марта в ходе военной спецоперации на Украине. Данным вооружением был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области.

"Кинжал" несет 500-килограммовую боеголовку, может разгоняться до 10 Махов, а дальность действия комплекса составляет до 2 тысяч километров. При этом ракета считается неуязвимой для любых существующих средств ПВО благодаря высоте полета и способности маневрировать.


Тимур Алимов

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Китай
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