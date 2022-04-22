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В США разочаровались в российских системах РЭБ

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Развертывание наземного многофункционального модуля помех «Красуха-4»
Развертывание наземного многофункционального модуля помех «Красуха-4».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Минобороны США ожидало большего от российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Украине. О разочаровании Пентагона пишет Defense News.

Издание уверяет, что в марте компании SpaceX якобы удалось «быстро помешать попыткам России заглушить спутниковую широкополосную связь Starlink», исправив всего одну строку программного кода.

По мнению директора отдела РЭБ в канцелярии министра обороны Соединенных Штатов Дэйва Тремпера, Пентагон ожидал от России «намного более сильных» систем радиоэлектронной борьбы. Тем не менее, специалист заметил, что успех SpaceX не означает, что все усилия России потерпели неудачу.

В феврале американский журнал Popular Science написал, что российские комплексы РЭБ «Красуха-2» и «Красуха-4» способны блокировать сигналы спутниковой системы глобальной навигации Global Positioning System (GPS).

В июле 2021 года издание Breaking Defense сообщило, что в ходе испытаний американская Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS) — система управления войсками, обеспечивающая взаимодействие с другими элементами противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО), успешно сбила две цели, имитирующие вражеские крылатые ракеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Красуха-4
Компании
SpaceX
Проекты
GPS
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2 комментария
№1
22.04.2022 07:31
Понапишут сначала чушь про "чудо-РЭБ", от которого стволы у "Вулканов" отваливаются и мониторы на кораблях гаснут, а потом сами огорчаются, - реальность не оправдывает их надежд. Что там было с РЭБ на Украине ещё рано рассказывать. Пока понятно, что на Украине цели и условия применения РЭБ заметно отличаются от Сирийских.
+3
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№2
22.04.2022 08:31
Пример Мариуполя показал что морпехи которые сдались, сидели без связи с внешним миром и без централизованного командования. Свою станцию старлинк они утратили. Это один из факторов котрый побудил их сдаться.
Навоз же вещает круглосуточно из котакомб. И да же интервью дают парламентам из других стран. Что говорить про те же соединения ВСУ которые в прифронтовой полосе. Можно громить сколько угодно старые советские узлы связи и ретрансляторы.
Программа минимум положить сотовую и спутниковую связь в прифронтовой зоне. Максимум обрушить сотовую на всей територии Украины. Я сегодня скидывал видос с фронта, когда ночью наш спецназ ликвидирует дозор ВСУ. Один из солдат в дозоре шел и разговаривал по телефону ( да возможно это спасло ему жизнь, не с него начали)
+1
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