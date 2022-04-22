Путин ежечасно получает доклады о спецоперации, заявил Песков

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин как верховный главнокомандующий ежечасно получает доклады от военных о ходе специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, верховный главнокомандующий не то что ежедневно, а ежечасно получает доклады по линии военных - и от министра обороны, от начальника Генштаба... о том, как осуществляется ход специальной военной операции. Это постоянная работа президента на фоне СВО", - сказал Песков журналистам, добавив, что деятельность верховного главнокомандующего не может постоянно осуществляться в публичной плоскости.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.