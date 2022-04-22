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WarSpot

Армия США переходит на новый калибр стрелкового оружия

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Источник изображения: warspot.ru

Sig Sauer стал основным поставщиком стрелкового оружия американской армии. Вчера, 20 апреля, пресс-служба компании объявила о победе в программе создания новой винтовки и лёгкого пулемёта Next Generation Squad Weapon.

Базовый контракт подписан на 10 лет, но его стоимость всего $20,4 млн. Вероятней всего эта сумма направлена на закупку установочной партии оружия и налаживания его полномасштабного производства. После чего последуют более крупные поставки.

Винтовка XM5 и пулемёт XM250

Источник изображения: sigsauer.com

Винтовкой, которая заменит на вооружении М4 и ее дальнейшие модернизации, станет MCX-SPEAR XM5. Пулемёт M249 заменит SIG-LMG (XM250). Традиционно для американского ОПК, “X” в названии убирается после принятия на вооружение. Таким образом, винтовка будет называться М5, а пулемёт — М250.

Новое оружие будет использовать новый патрон SIG FURY калибра 6,8×51 мм. Уже в базовом комплекте орудие будет оснащаться глушителем и оптическим (для винтовки) и коллиматорным прицелом (для пулемёта).

Финалистами тендера NGSW были компании Sig Sauer, General Dynamics и AAI Textron. Они поставили в войска опытные партии винтовок и пулемётов, официальные сравнительные испытания которых прошли в начале 2021 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M249
NGSW
Компании
General Dynamics
Textron
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