Китайцы о "Сармате": США тут же поджали хвост

Российские военные запустили новую межконтинентальную ракету. Путин: Это заставит трижды подумать тех, кто пытается угрожать России

Россия сообщила об успешном пуске баллистической ракеты "Сармат". Путин подчеркнул, что это уникальное оружие надежно защитит безопасность страны. Читатели "Гуаньча" уверены: российский лидер посылает Западу недвусмысленные сигналы.

20 апреля Минобороны России сообщило об успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Президент России Владимир Путин поздравил российскую армию с этим событием. В своем выступлении он подчеркнул, что это уникальное новое оружие надежно защитит национальную безопасность России и заставит трижды задуматься каждого, кто попытается ей угрожать.

20 апреля в 15:12 по московскому времени российская армия произвела пуск ракеты "Сармат" из шахты космодрома Плесецк в Архангельской области, и боеголовка успешно упала на полигон Кура на полуострове Камчатка. Путин наблюдал за испытательным пуском ракеты по видеосвязи.

Реакция США на испытательный пуск Россией новой межконтинентальной баллистической ракеты была сдержанной. Согласно сообщению The Washington Post, официальный представитель Пентагона Джон Кёрби заявил в тот же день, что Россия заранее проинформировала США об испытании ракеты в соответствии со своими обязательствами в рамках СНВ-III. "Тест носил рутинный характер, неожиданностью не стал, и США не восприняли его как угрозу", — подчеркнул он.

Комментарии китайских читателей

На берегу озера Дамин

В этом грязном мире, в котором сильные поедают слабых и свирепствует расизм, очень важны кулаки, иначе непокорные нацистские силы на Западе станут еще более свирепыми.

Долина призраков без наследников

Путин сказал, что "Сармат" — это уникальная и единственная в мире тяжелая многоступенчатая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета. У Китая есть только твердотопливные ракеты, а жидкостные ракеты США не имеют маневрировать. Самый большой недостаток жидкостных двигателей — долгое и хлопотное время подготовки. Не знаю, как Россия сможет преодолеть это. Преимущество заключается в том, что такая ракета имеет большой радиус действия, но надежный Dongfeng-41 моей страны также может лететь на десятки тысяч километров, и его комплексные характеристики относительно лучше.

Обжора в ответ

Они не на одном уровне: Dongfeng-41 — 60-80 тонн, "Сармат" — 120-200 тонн; Dongfeng-41 имеет твердотопливный двигатель, а "Сармат" — жидкостный, и поэтому в принципе он имеет больший удельный импульс. 80-тонный Dongfeng-41 не может нести 10 боеголовок, а предельная дистанция поражения — 14 тысяч километров; в то время как 200-тонный "Сармат" может нести 10 боеголовок, и его дальность поражения — 16 тысяч километров. По логике вещей, если Dongfeng-41 пошлет наибольшее количество боеголовок, четыре наземные системы противоракетной обороны в 90% случаев смогут нейтрализовать все боеголовки. В то же время для перехвата боеголовок "Сармата" нужно не менее 40 наземных систем ПРО. Но дело не в том, что Китай не может сделать что-то вроде "Сармата", в следующем поколении Dongfeng мы обязательно догоним Россию!

Отличное зрение

Если у России не будет тысяч ядерных бомб, то ее ждут большие неприятности. США будут продолжать бить Россию и пригласят всех братьев-приспешников посмотреть на это.

Маленькая сосна, которая любит смеяться

На этот раз Путин вытащил пару мощных козырей. Сейчас, пока в конфликт между Россией и Украиной постоянно подливают масла в огонь США и Великобритания, подобный ход демонстрирует решимость Москвы.

Китайский черный кролик

Только 15% населения западных стран хотят противостоять России напрямую, и 65% населения — Китаю. Разница в готовности сражаться почти в 4 раза, потому что у России мощный стратегически сдерживающий фактор — 7000 ядерных бомб. У нас такого нет. Каждый день я думаю о том, что Китай должен перенять подобный ядерный арсенал у России. Остановить конфликт может только тот, кто умеет воевать. Выживание зависит от того, сможет ли враг обнаружить, что мы можем защитить себя. Так что нам остается тоже усилить собственную военную силу и стратегическое сдерживание!

Великолепный Юньси

Хе-хе, слова Путина явно представляют угрозу материковой части США!

Jemler трехъязычный

До дураков из НАТО до сих пор не дошло. Что значит 10-15 таких боеголовок? Полное уничтожение Европы и США. А между тем космический проект Безоса так и не продвинулся.

Никогда не изменяй Гао Юляну

Нанеси удар первым, чтобы за ним не последовала сотня ударов.

guan_16471507962929

Первоначально считалось, что нет предела китайско-российскому сотрудничеству, заключающемуся в использовании Dongfeng Express для доставки российских ядерных боеголовок. Сейчас кажется, что у России есть свой Express.

Общественный наблюдатель

У Соединенных Штатов нет ни способности, ни мужества вести войну великих держав, потому что исход войны для них может быть только проигрышным: они утратят статус мировой державы, а соперники, наоборот, возвысятся. Теперь Америке только и остается, что прятаться за Украину, поднимать шум и использовать какое-то старое оружие, чтобы заставить ее быть пушечным мясом. В противном случае США бы пришлось столкнуться лицом к лицу с Россией, чего они очень боятся.

Учусь быть смелым

Россия — ядерная держава, и Путин давно сказал, что если с Россией будет покончено, то весь мир будет погребен вместе с ней. Западным странам лучше не играть с огнем. <…>

Лао Ю 1982

Это волшебная игла, повелевающая морем (Обр. мощное оружие. – Прим. ИноСМИ.)! Теперь посмотрим, осмелятся ли демоны и бесы приблизиться.

GunBird_GunBird

Настороженное отношение России к Соединенным Штатам хорошо понятно.

guan_16199362741248

Теперь я понимаю учения западных учителей: истина в руках того, чей кулак тверже.

Китайский глиняный кролик

Россия как бы говорит этим пляшущим от радости западным странам: "Глядите, как вам моя кочерга, которой я ворошу угли?"

Поднебесная

Какая отличная ракета! США и их приспешники тут же поджали хвосты!

Эй-эй-эй, ты пришел

Жалко, не было прямого теста — например, куда-то на другой континент… За Атлантический океан, м?

Ветерок

Это действительно отличная вещь! Говорят, что если одна такая упадет на Великобританию, то остров затонет.

Голова летающей свиньи

Китай также должен провести крупномасштабные испытания межконтинентальных ракет, чтобы продемонстрировать свою поддержку.

guan_15969511781708

В Европе и на Украине нет смысла использовать межконтинентальные ракеты, верно? Америка, ты же знаешь, о ком Путин говорит?

Фелпс — кореец

У России разве не осталось только ядерное оружие? Как у Северной Кореи. А теперь выясняется, что есть еще куча ракет…

Black9527 в ответ

Я бы на вашем месте не смотрел свысока на Северную Корею…