Лихой дрифт Т-80 в Мариуполе попал на видео

В Сети появилось видео лихого разворота на 270 градусов российского танка Т-80 в Мариуполе.

40-тонная машина на приличной скорости разметала остатки баррикады, выехала на площадь, сделала почти полный оборот вокруг своей оси и ушла в сквер.

"Будь таким же, как этот Т-80БВ", - подписал ролик автор поста.

Комментаторы сошлись во мнении, что механик-водитель танка крут. А на упреки в поломанной дороге ответили так: "Дороги после будут такие же, как и до. Нельзя разрушить то, чего нет". "Форсаж по-русски", - резюмировал пользователь с ником Димка.

Антон Валагин