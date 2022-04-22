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Российская газета

Лихой дрифт Т-80 в Мариуполе попал на видео

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ТанкТ-80
Танк Т-80.
Источник изображения: rg.ru


В Сети появилось видео лихого разворота на 270 градусов российского танка Т-80 в Мариуполе.

40-тонная машина на приличной скорости разметала остатки баррикады, выехала на площадь, сделала почти полный оборот вокруг своей оси и ушла в сквер.

"Будь таким же, как этот Т-80БВ", - подписал ролик автор поста.

Комментаторы сошлись во мнении, что механик-водитель танка крут. А на упреки в поломанной дороге ответили так: "Дороги после будут такие же, как и до. Нельзя разрушить то, чего нет". "Форсаж по-русски", - резюмировал пользователь с ником Димка.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-80
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1 комментарий
№1
22.04.2022 19:44
Броня крепка и танки наши быстры.гордимся.
0
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