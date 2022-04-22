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ЦАМТО

Thales Australia завершила сборку 1000-го бронеавтомобиля "Хавкей" для ВС Австралии

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Бронемашина Hawkei
Бронемашина Hawkei.
Источник изображения: defenseworld.net

ЦАМТО, 21 апреля. Компания Thales 20 апреля сообщила, что в марте 2022 года со сборочной линии ее предприятия в Бендиго (шт.Виктория, Австралия) сошел 1000-й легкий бронеавтомобиль нового поколения "Хавкей" (Hawkei) с колесной формулой 4x4.

Как сообщал ЦАМТО, в соответствии с подписанным в октябре 2015 года контрактом стоимостью 1,3 млрд. австрал. долл. (0,97 млрд. долл. США), компания Thales Australia должна поставить ВС Австралии 1100 ед. 7-тонных бронеавтомобилей "Хавкей", а также около 1058 прицепов. Закупка произведена в рамках Проекта LAND-121 Phase-4 по замене части состоящих на вооружении СВ автомобилей "Лэнд Ровер". Машины будут применяться для ведения разведки, обеспечения управления и связи, а также других задач.

Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд. австрал. долл. (1,49 млрд. долл. США). Полносерийное производство бронемашин планировалось начать в 2018 году и полностью завершить поставки до конца 2021 года, однако разработчики столкнулись с проблемами из-за недостаточной надежности техники и упущений в проекте. О намерении приступить к серийному производству ББМ Минобороны Австралии объявило в сентябре 2020 года, однако работы вновь застопорились из-за обнаруженной неисправности антиблокировочной системы. Как заявлено, Thales Australia сумела решить выявленную в конце 2020 года проблему, что позволило снять ограничения на производство.

Сборка техники налажена на предприятии Thales Protected Vehicles в Бендиго (шт.Виктория). Первая партия бронеавтомобилей "Хавкей", собранная в рамках этапа начального мелкосерийного производства, была передана ВС Австралии в марте 2020 года. В настоящее время проект находится в стадии полносерийного производства с поставкой 10 машин в неделю. Как ожидается, машина достигнет полной готовности к боевому применению в 2023 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Продукция
Hawkei
Компании
Thales
Проекты
2020-й год
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