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РИА Новости

Путин призвал дополнительно поддержать военных, участвующих в спецоперации

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российским военным, продолжающим участвовать в операции на Украине, равно как и раненым, а также семьям погибших необходима дополнительная материальная поддержка, заявил Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

"В этой связи нужно, кроме исполнения всех социальных обязательств перед нашими военнослужащими, особенно перед теми, кто получил ранения, перед семьями погибших наших товарищей, обеспечить безусловное исполнение всех социальных гарантий. Но мне кажется, что этого недостаточно. Нужно подумать над дополнительными мерами поддержки", — сказал президент.

По его словам, "в отдельных случаях" возможно увековечить память "тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей в Донбассе, для обеспечения мирной жизни и существования самой России".

Глава государства попросил министра обороны представить "отличившихся воинов" к государственных наградам за их действия в Мариуполе.

"Я хочу, чтобы они (российские военные. — Прим. ред.) все знали. В нашем понимании они — все герои. В понимании всей России. Они все герои", — добавил Путин.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".

По заявлению Минобороны, армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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