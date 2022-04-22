В Британии призвали распустить НАТО

Экс-глава лейбористов Джереми Корбин призвал к роспуску НАТО

Джереми Корбин (Jeremy Corbyn), бывший глава Лейбористской партии, заявил, что НАТО нужно "распустить", пишет The Times.

Корбин раскритиковал Бориса Джонсона и Джо Байдена за то, что они делают недостаточно для поощрения "диалога и мира". По словам политика, он хочет, чтобы "все военные альянсы" были распущены.

Вот что Корбин ответил на вопрос Times Radio о том, считает ли он, что НАТО нужно распустить: "Я бы хотел увидеть мир, в котором мы начали бы в конечном итоге распускать все военные альянсы. Вопрос должен заключаться в том, как лучше всего установить мир в будущем? За счет большего числа альянсов? Большего военного наращивания? Или за счет прекращения конфликта на Украине и других конфликтов?"

По мнению Корбина, альянсы лишь подстегивают наращивание военного потенциала друг друга, что ведёт к ещё большей опасности.

Корбин является страстным противником военных вмешательств Запада и выступает за "диалог" в кризисе на Украине.