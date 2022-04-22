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Российская газета

Военные показали на Украине в действии систему залпового огня "Смерч"

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Министерство обороны России опубликовало новые видеокадры о ходе специальной военной операции на Украине. На этот раз на них запечатлены боевые действия, которые ведут на Украине в отношении националистов наши расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч".


Отмечается, что российская разведка выяснила о расположении на территории замаскированного аэродрома подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ). Там неприятель сосредоточил боеприпасы, бронетехнику и вооружение для снабжения крупной группировки войск. Эти данные были подтверждены техническими средствами разведки. Только после этого наши ракетчики нанесли удар по оружейным складам.

"Расчет РСЗО "Смерч" осуществил загрузку ракет, после чего выдвинулся на огневую позицию. Военнослужащие произвели точные расчеты положения цели, а затем произвели залповый пуск", - говорится в сообщении военного ведомства.

Поясняется, что сразу после стрельбы пусковые установки "Смерч" на максимальной скорости покинули ранее занятые укрытия. Это делается, чтобы не быть пораженным ответными ракетными ударами.

На новых пусковых позициях расчеты РСЗО отработали новые пуски по целям и опять осуществили смену позиции.

"Все цели уничтожаются гарантированно. Это подтверждается разведкой - они докладывают об исключительной ювелирной точности работы ракетчиков", - отметили в Минобороны и

На дивизионы РСЗО "Смерч" в войсках возложены боевые задачи по уничтожению особо важных объектов военной инфраструктуры противника. Так, расчеты выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и ГСМ, узлы связи, средства ПВО и другие важные цели противника, находящиеся на большом удалении.


Иван Петров

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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