Путин поручил увековечить память военных, погибших на Донбассе

Президент России Владимир Путин считает необходимым увековечить память тех, кто отдал жизни ради обеспечения мира на Донбассе и в самой России. Такое предложение глава государства высказал в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, на которой глава ведомства доложил о взятии под полный контроль города Мариуполя.

Путин распорядился представить к госнаградам всех отличившихся в ходе операции и выполнить социальные обязательства перед ранеными и семьями погибших.

"Но мне кажется, что и этого недостаточно", - заявил президент. "Нужно подумать над дополнительными мерами поддержки, а в отдельных случаях подумать и об увековечивании памяти тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей на Донбассе и для обеспечения мирной жизни и существования самой России, мирного существования нашей страны", - предложил он.

"Эти люди своими действиями и своим отношением к присяге этого заслужили", - подчеркнул президент.

Валентина Егорова