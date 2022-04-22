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Российская газета

Путин поручил увековечить память военных, погибших на Донбассе

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Президент России Владимир Путин считает необходимым увековечить память тех, кто отдал жизни ради обеспечения мира на Донбассе и в самой России. Такое предложение глава государства высказал в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, на которой глава ведомства доложил о взятии под полный контроль города Мариуполя.


Путин распорядился представить к госнаградам всех отличившихся в ходе операции и выполнить социальные обязательства перед ранеными и семьями погибших.

"Но мне кажется, что и этого недостаточно", - заявил президент. "Нужно подумать над дополнительными мерами поддержки, а в отдельных случаях подумать и об увековечивании памяти тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей на Донбассе и для обеспечения мирной жизни и существования самой России, мирного существования нашей страны", - предложил он.

"Эти люди своими действиями и своим отношением к присяге этого заслужили", - подчеркнул президент.


Валентина Егорова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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