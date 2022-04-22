Китайская пресса написала о растущем риске конфронтации КНР с США

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20 апреля министр обороны Китая и член Государственного совета КНР Вэй Фэнхэ побеседовал по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином. Тем для разговора у глав военных ведомств двух держав предостаточно, особенно учитывая события на Украине и нарастающую напряженность вокруг Тайваня.

Конечно, переговоры двух министров проходили в выдержанном и вежливом тоне. Официальные пресс-релизы насыщены привычными сообщениями о выражении готовности к консенсусу. Но Вэй Фэнхэ довольно четко обозначил пределы допустимого в отношении Тайваня. Остин вдруг подчеркнул, что США придерживаются политики единого Китая. Но если придерживается, зачем же тогда накачивает Тайвань оружием, осуществляет признание тайваньского президента...

Global Times пишет, что в последнее время возрастает риск военных катастроф и даже вспышки вооруженного конфликта между китайскими и американскими войсками. Эта напряженность не может не беспокоить мировое сообщество, учитывая, что и США, и Китай – две ядерные державы с колоссальными экономическими возможностями. Риск конфронтации растет день ото дня, и это во многом связано с враждебной политикой со стороны США. Несмотря на то, что на словах Вашингтон придерживается принципа единого Китая, в действительности он, как уже было отмечено, пестует и вооружает армию Тайваня. Этого не может не замечать Пекин.

По утверждению китайской прессы, ответственность за ухудшение отношений между Китаем и США полностью лежит на Вашингтоне. Хотя администрация действующего президента США Джо Байдена пытается показать, что не враждебна к Китаю, все это лишь слова. Достаточно обратить внимание на тайваньский вопрос, на высказывания США по ситуации в Синьцзяне или Тибете, чтобы всё стало на свои места.

Как пишет Global Times, Америка наращивает поставки вооружений на Тайвань. Увеличились военные обмены между странами, США готовят тайваньских военнослужащих. Регулярно американские конгрессмены посещают остров Тайвань, демонстрируя полное пренебрежение позицией Пекина по данному вопросу.

Наконец, китайское издание затрагивает и действия Военно-морских сил США в прилегающих к Тайваню водах. Например, американские авианосцы прошли через Тайваньский пролив, что нельзя воспринимать иначе как демонстрацию силы потенциальному противнику. Ведь с юридической точки зрения Тайвань – китайская территория, соответственно и любые маневры американских кораблей или американской авиации в районе острова – нарушение границ Китая и открытый плевок в лицо Пекину. До поры до времени Китай еще мог закрывать на это глаза, но сейчас ситуация в мире меняется. У США более нет возможности быть гегемоном, устанавливающим и диктующим свои правила.

Как считает китайский обозреватель Global Times, выразив свою позицию в редакционной статье по данному вопросу, именно США как сторона, спровоцировавшая текущее ухудшение отношений между государствами, теперь и должны предпринимать шаги в направлении нормализации обстановки. Чтобы восстановить доверие Китая, американскому руководству придется немало потрудиться. Но говорить о полном примирении невозможно: Вашингтон не отступится от поддержки Тайваня, а для Китая этот вопрос давно решен и закрыт. В Пекине считают, что остров должен воссоединиться с материковой частью Поднебесной и не допускают никаких компромиссов в этом плане.