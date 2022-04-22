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ЦАМТО

Bild: Минобороны Германии в два раза сократило экспортный список вооружений для Украины

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Флаги Евросоюза, Украины и Германии
Флаги Евросоюза, Украины и Германии.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 21 апреля. Минобороны Германии в два раза сократило возможный экспортный перечень вооружений для Украины, подготовленный немецким ОПК, все позиции по поставкам тяжелого вооружения вычеркнуты.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Bild, указав, что в ее распоряжении есть копия итогового документа.

По информации Bild изменения внесены "как обычно, по настоянию ведомства канцлера" ФРГ.

В итоге список, изначально представленный украинской стороной, был сокращен с 48 до 24 страниц. Из 15 видов вооружений, о поставках которых просил Киев, в итоговом документе остались три позиции, в том числе с указанием возможных альтернатив, пишет Bild.

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Страны
Германия
Украина
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