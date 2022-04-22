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CNA: Тайвань ускорил производство многоцелевых малозаметных корветов класса "Тоцзян"

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 21 апреля. Тайвань ускорил производство многоцелевых малозаметных корветов класса "Тоцзян", в следующем году ВМС острова получат пять новых кораблей.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на Минобороны.

Как отмечается в сообщении, тайваньская компания Lungteh Shipbuilding, которая занимается производством корветов класса "Тоцзян", смогла добиться сокращения цикла производства одного корабля с 27 до 17 месяцев. Этого удалось достичь, в частности, благодаря увеличению численности персонала верфи.

За счет сокращения цикла производства в следующем году планируется поставить флоту пять кораблей класса "Тоцзян".

Длина многоцелевого корвета класса "Тоцзян" составляет 60,4 м, ширина – 14 м.

"Тоцзян" имеет на вооружении восемь сверхзвуковых противокорабельных ракет Hsiung Feng III, а также восемь противокорабельных ракет Hsiung Feng II.

Всего планируется построить 11 корветов класса "Тоцзян" для ВМС Тайваня, отмечает "РИА Новости".

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Тайвань
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