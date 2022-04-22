Нидерланды передадут Украине 155-мм самоходные гаубицы PzH 2000

Как сообщило информационное агентство "Bloomberg", cо ссылкой на высокопоставленного представителя правительства Германии, Нидерланды передадут Украине современные 155-мм/52 самоходные гаубицы PzH 2000 немецкого производства. В свою очередь, Германия предоставит для передаваемых Украине гаубиц PzH 2000 артиллерийские боеприпасы и осуществит подготовку украинского личного состава. Обучение украинских военнослужащих на PzH 2000 будет осуществляться в Германии или в Польше.

Передача PzH 2000, бесспорно, обозначит новый этап в западной военной помощи Украине - начало поставок современных систем тяжелого западного вооружения, и можно предполагать, что в дальнейшем поток такого вооружения будет нарастать и по количеству, и по номенклатуре.

155-мм/52 самоходная гаубица PzH 2000-NL армии Нидерландов (с) министерство обороны Нидерландов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила 20 апреля во время визита в Ригу, что Германия поможет с подготовкой артиллеристов и обслуживанием передаваемых Украине артиллерийских систем, но отказалась сообщить дополнительные подробности. Бербок также заявила, что немецкое правительство одобрило планы по поставкам бронетехники Украине, но у него нет ничего, что можно было бы отправить немедленно. Она подтвердила, что Германия поддержит союзников, отправляющих Украине старое тяжелое вооружение советских образцов, взамен в последуюшем поставив эти странам новую современную немецкую технику.

Сообщается, что на телеконференции глав государств и правительств группы G7 и НАТО 20 апреля было согласовано решение об усилении военной помощи Украине путем отправки ей тяжелого вооружения, в первую очередь артиллерийских систем. Руководители США, Великобритании и Канады в первую очередь поддержали поставки Украине артиллерии.

Ранее 13 апреля 2022 года президент США Джо Байден в рамках объявленного нового крупного пакета военной помощи Украине на сумму 800 млн долл дал указание о передаче украинской стороне из наличия американской армии 18 неназываемых 155-мм буксируемых гаубиц и 40 тысяч выстрелов к ним. Сообщено, что доставка этих орудий в Польшу транспортными самолетами должна была быть начата 20-21 апреля. А уже 20 апреля телекомпания NBC сообщила, что администрация Байдена готовится объявить на этой неделе об еще одном крупном пакете американской военной помощи Украине на сумму еще 800 млн долл, и который будет включать "больше" артиллерийских орудий и еще десятки тысяч артиллерийских снарядов. По словам американских официальных лиц, президент Байден еще не подписал документы по новому пакету, но 20 апреля на вопрос журналистов, отправит ли он больше артиллерии на Украину, Байден ответил: "Да".

Неясно, какие 155-мм буксируемые гаубицы передают США - более старые М198 с хранения, или более современные М777.

В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо также заявил 19 апреля на пресс-конференции в Нью-Брансуике, что Канада отправит Украине в качестве военной помощи тяжелую артиллерию. "Мы были в тесном контакте с президентом Зеленским с самого начала и очень чутко реагируем на то, что им особенно нужно", - сказал Трюдо. - "Их последняя просьба к Канаде - помочь им с тяжелой артиллерией, потому что сейчас именно она необходима в этой фазе войны". Трюдо заявил, что более подробная информация о поставках тяжелой артиллерии Украине будет опубликована "в ближайшие дни". Фактически, видимо, Канада может предложить в этой категории только гаубицы М777, которых канадская армия имеет 37 единиц.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил 20 апреля о готовности отправить артиллерию в качестве военной помощи Украине. Обсуждаемые британские предложения в этом отношении вращаются вокруг передачи Украине 155-мм/39 самоходных гаубиц AS90 из наличия (или хранения) британской армии, препятствием чему является уже значительный возраст этих систем (изготовленных в 1992-1995 годы), и, по ряду сообщений, не самое лучшее техническое состояние их наличного парка. Сейчас британская армия имеет в строю 89 гаубиц AS90 из 179 закупленных в свое время, и сколько еще находится на хранении - неясно.

Возвращаясь к планируемой передаче Нидерландами Украине САУ PzH 2000, следует отметить, что голландская армия с 2004 по 2009 годы получила 57 этих систем германского производства (в немного доработанной модификации, иногда именуемой PzH 2000-NL), из которых сейчас только 24 находятся на оснащении единственной действующей нидерландской артиллерийской части - 41-го артиллерийского дивизиона (батареи "А" и "В" дивизиона имеют по девять САУ, а батарея "D" - шесть САУ; батарея "С" оснащена 120-мм буксируемыми минометами). Еще две САУ используются для подготовки механиков-водителей, а остальные системы находятся на хранении. По ряду сообщений, сейчас голландцы планируют доукомплектовать батарею "D" 41-го дивизиона до полного штата в девять орудий (два огневых взвода по четыре САУ, и одна резервная установка), и таким образом пригодный для потенциальной передачи за рубеж ресурс голландских PzH 2000 с хранения составляет максимум 28 систем.