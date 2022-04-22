Спутники OneWeb запустят на GSLV Mark III вместо «Союз-2»

Компания OneWeb заключила соглашение с индийским оператором New Space India Limited на запуск своих спутников с космодрома имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Об этом сообщается на сайте компании.

Первый запуск намечен на текущий год. «Запуск позволит увеличить размеры спутниковой группировки OneWeb, насчитывающей сейчас 428 аппаратов — 66 процентов от планируемого общего числа», — говорится в сообщении.

Как пишет SpaceNews, для запусков планируется использовать ракету Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) Mark III, грузоподъемность которой аналогична российскому «Союз-2».

В марте «Роскосмос» отказался запускать «Союз-2» с OneWeb с космодрома Байконур в Казахстане до получения гарантий неиспользования данных космических аппаратов в военных целях. В ответ на это в британской компании сменили пускового оператора на американскую компанию SpaceX. Соответствующее решение OneWeb гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал чушью.