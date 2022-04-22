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Корабль «Неустрашимый» выполнил стрельбу «Кинжалом»

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Корабль "Неустрашимый" проекта 11540
Корабль "Неустрашимый" проекта 11540 (шифр "Ястреб").
Источник изображения: РИА Новости/Игорь Зарембо

Сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота выполнил ракетную стрельбу в морских полигонах Балтики. Экипаж корабля, который проходит ходовые испытания, задействовал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Кинжал». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«В боевой стрельбе по воздушной цели был задействован зенитный ракетный комплекс "Кинжал", способный надежно обеспечивать противовоздушную оборону корабля при нападении воздушных средств условного противника с различных высот и направлений. Имитированная воздушная цель была успешно поражена», — говорится в сообщении.

Стрельбу выполнили в полигонах боевой подготовки Балтийского флота вблизи побережья Калининградской области.

«Неустрашимый» проходит комплекс приемо-сдаточных испытаний после ремонта на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь». Специалисты ПСЗ отремонтировали форсажные двигатели корабля, обновили механическую часть, а также модернизировали вооружение и обеспечивающие механизмы «Неустрашимого».

Сторожевой корабль «Неустрашимый» стал первым кораблем проекта 11540 «Ястреб». Судно спустили на воду в 1988 году, а в 1991 году корабль вошел в состав Балтийского флота. В арсенал корабля входят зенитные комплексы «Кинжал» и «Кортик».

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что сторожевой корабль «Неустрашимый» вернется в состав флота в апреле.

В феврале стало известно, что «Неустрашимый» вышел на испытания в Балтийское море.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Кинжал ЗРК
Кортик
Проекты
11540 Ястреб
БФ
Военные учения
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2 комментария
№1
22.04.2022 18:07
Неужели других названий не осталось, Кинжал ЗРАК, Кинжал- гиперзвуковой авиационный комплекс....
0
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№2
22.04.2022 18:31
Пора бы уже ЗРАК Кинжал заменить хотя бы на  Панцирь М
+1
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