В Роскосмосе сообщили некоторые подробности о возможностях перспективного ракетного комплекса "Сармат"

ЦАМТО, 21 апреля. Комплекс "Сармат" – изделие исключительно российской кооперации промышленности, сообщили в пресс-службе Роскосмоса, комментируя первый пуск МБР стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк в рамках программы госиспытаний.

Как отметили в Роскосмосе, благодаря энергомассовым характеристикам ракеты принципиально расширился диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки.

Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета. Ракета "Сармат" обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

В Роскосмосе подчеркнули, что "Сармат" – самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны.

Как заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, серийные поставки МБР "Сармат" РВСН планируется начать осенью этого года.

"Осенью этого года, после завершения летно-конструкторских испытаний "Сармата", планируем начать поставки серийных тяжелых межконтинентальных баллистических ракет этого сверхоружия в Ракетные войска стратегического назначения", – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Как уже сообщалось, с космодрома Плесецк из шахтной пусковой установки 20 апреля в 15:12 мск проведен испытательный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат".

Как сообщили в Минобороны, "задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка".

Данный пуск является первым в программе государственных испытаний, уточнили в Минобороны.

Летные испытания перспективного образца ракеты, согласно пресс-релизу, "позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений", заложенных при ее создании.

После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения на замену МБР "Воевода".