Войти
ЦАМТО

В Индии спущена на воду шестая НАПЛ класса "Кальвари" для ВМС страны

634
0
0
Источник изображения: Фото: static.pib.gov.in

ЦАМТО, 21 апреля. Минобороны Индии 20 апреля объявило о состоявшейся на предприятии компании Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) церемонии спуска на воду шестой и последней НАПЛ класса "Скорпен" ("Кальвари") – "Вагшир".

В мероприятии принял участие заместитель министра обороны Индии Аджай Кумар.

Как планируется, в ближайшее время начнутся швартовные испытания НАПЛ. После завершения всех заводских испытаний и укомплектования подлодки экипажем, будут проведены приемочные испытания, а ВМС Индии "Вагшир" планируется передать в конце 2023 года.

Как сообщал ЦАМТО, начальные контракты общей стоимостью в 187,98 млрд. рупий, предусматривающие постройку шести НАПЛ класса "Скорпен", правительство Индии подписало с французскими и индийскими компаниями в рамках "Проекта 75" в октябре 2005 года. Строительство подлодок осуществляется в соответствии с соглашением о передаче технологий компанией Mazagon Dock Limited (ныне Mazagon Dock Shipbuilders Limited) при участии французской Naval Group (ранее DCNS). Новые субмарины заменят устаревшие подлодки класса "Синдукуш" ("Кило") и "Шишумар" (Тип 209/1500).

В феврале 2010 года, наряду с пересмотром графика поставок субмарин, стоимость проекта была увеличена до 235,62 млрд. рупий (3,6 млрд. долл.). График поставки субмарин "Скорпен" пересматривался несколько раз. Первоначальный план предусматривал поставку первой субмарины в 2012 году, остальные подлодки планировалось передать с интервалом в один год до 2017 года. На текущий момент срок передачи последней НАПЛ перенесен на 2023 год.

Строительство головной НАПЛ серии началось в декабре 2006 года. ВМС Индии головная НАПЛ "Кальвари" была передана 21 сентября и вошла в боевой состав флота 14 декабря 2017 года с опозданием почти на 6 лет. Вторая подлодка серии, "Хандери", была принята на вооружение ВМС Индии в сентябре 2019 года, третья, "Карандж" (Karanj), – в марте 2021 года, а четвертая, "Вела", – в ноябре 2021 года.

Пятая подводная лодка, "Вагир", была спущена на воду в ноябре 2020 года. В настоящее время она проходит ходовые испытания и, вероятно, будет передана ВМС Индии до конца года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
DCNS
Mazagon Dock
Проекты
2020-й год
209 тип
Похожие новости
30.11.2021
ВМС Индии приняли на вооружение четвертую НАПЛ класса "Кальвари"
18.11.2021
ВМС Индии передана четвертая НАПЛ класса "Кальвари"
15.03.2021
ВМС Индии приняли на вооружение третью НАПЛ класса "Кальвари"
16.11.2020
Спущена на воду пятая НАПЛ класса "Кальвари" ВМС Индии
16.09.2019
Вторая НАПЛ класса "Кальвари" может быть принята на вооружение ВМС Индии до конца сентября
18.12.2017
ВМС Индии приняли на вооружение головную НАПЛ класса "Скорпен"
07.07.2017
Новости программы строительства подводных лодок типа Scorp
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 02:24
  • 24004
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.04 02:01
  • 2
На "Курганмашзаводе" сообщили, что санкции не повлияли на выполнение гособоронзаказа
  • 22.04 19:51
  • 1
США вывели из боевого состава ВВС 17 стратегических бомбардировщиков B-1B
  • 22.04 19:45
  • 7
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 22.04 19:44
  • 1
Лихой дрифт Т-80 в Мариуполе попал на видео
  • 22.04 19:20
  • 13
В США оценили российские гранатометы
  • 22.04 19:03
  • 1
Украина может получить дальнобойные и очень тяжелые САУ PzH 2000
  • 22.04 18:56
  • 1
Бундесвер в два раза сократил список вооружения для поставки на Украину
  • 22.04 18:52
  • 1
«Индия хочет получить лучшее от драки России и США»
  • 22.04 18:41
  • 1
Япония прокомментировала запуск Россией ракеты «Сармат»
  • 22.04 18:31
  • 2
Корабль «Неустрашимый» выполнил стрельбу «Кинжалом»
  • 22.04 18:21
  • 3
Россия спешно мобилизует Тихоокеанский флот на защиту своих танкеров от пиратов из США и ЕС
  • 22.04 18:20
  • 31
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 22.04 18:02
  • 1
Украинские националисты установили пулемет "Максим" на "Луноход"
  • 22.04 17:55
  • 1
Опубликованы фото новых трофеев, взятых на изюмском направлении