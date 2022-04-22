Корабль Crew Dragon с космическими туристами покинет МКС в предстоящие выходные

Вашингтон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех коммерческих туристов в рамках миссии Axiom-1 в воскресенье по московскому времени расстыкуется с Международной космической станцией перед посадкой, сообщает NASA.

Расстыковка планируется 23 апреля в 20:30 по времени Восточного побережья США (24 апреля в 03:30 мск). В воскресенье в 13:46 по времени Восточного побережья США (20:46 мск) спускаемая капсула корабля должна приводнится в Атлантике вблизи побережья штата Флорида.

В состав экипажа входят 63-летний командир, бывший астронавт NASA и нынешний сотрудник компании Axiom Майкл Лопес-Алегриа, 72-летний американский предприниматель Ларри Коннор, 52-летний канадский инвестор Марк Пати и 64-летний израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

Экипаж провел на МКС больше запланированных десяти дней в связи с непогодой в районе приводнения в Атлантике.

Запуск корабля с помощью тяжелой ракеты-носитель Falcon 9 с первой в истории космонавтики миссии с полностью коммерческим экипажем был осуществлен 8 апреля. 9 апреля Crew Dragon успешно пристыковался к модулю Harmony американского сегмента станции в автоматическом режиме.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивается в $55 млн.