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Япония прокомментировала запуск Россией ракеты «Сармат»

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Испытание новой баллистической ракеты «Сармат»
Испытание новой баллистической ракеты «Сармат».
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Япония прокомментировала запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство продолжит отслеживать военную деятельность России, передает РИА Новости.

«Мы продолжим внимательно отслеживать военную активность России, в том числе и данный пуск, а также продолжим сбор информации», — указал чиновник.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что испытания ракеты «Сармат» не повлияют на позицию США по ситуации вокруг Украины. Она также указала, что Москва уведомила Вашингтон об испытаниях по договору СНВ-3, Пентагон не считает их несправедливыми по отношению к себе либо к союзникам.

20 апреля Минобороны России сообщило, что на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки в 15:12 был проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат». Задачи пуска были выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета.

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Украина
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Сармат МБР
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Проекты
Плесецк
СНВ-3
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1 комментарий
№1
22.04.2022 18:41
Одного Сармата хватит чтобы всю Японию стереть с лица земли...
Пусть знают и боятся, что с "северной территории" может прилететь "конец Японии"
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