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Российская газета

На Дальнем Востоке экипажи Су-30 перехватили самолеты "противника"

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Пара СУ-30СМ.
Пара СУ-30СМ.
Источник изображения: Пресс-служба ВВО

На Дальнем Востоке прошло летно-тактическое учение экипажей истребительной авиации Восточного военного округа, сообщили "РГ" в пресс-службе ВВО.

По замыслу учения, истребители Су-30СМ были подняты по учебной тревоге на перехват условного нарушителя воздушной границы.

"В роли противника выступили самолеты другого авиационного звена. В ходе воздушного боя и учебного применения ракетного вооружения "нарушители" воздушной границы были уничтожены", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе выполнения задач пилоты отработали взаимодействие с радиотехническими подразделениями, а также вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту и ухода от средств ПВО условного противника.


Александр Филимоненко

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