Эксперт: Второй этап специальной военной операции начался

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона"

Второй этап специальной военной операции, очевидно, начался. Перед российскими войсками, подразделениями Донецкой и Луганской народных республик, по-видимому, стоит задача окружения, расчленения и уничтожения достаточно сильной группировки противника в районе Донбасса.

По разным оценкам, там сосредоточены от 50 до 70 тысяч человек и много боевой техники. Речь идет о взламывании созданной за восемь предыдущих лет мощной и хорошо укрепленной системы обороны.

На мой взгляд, сейчас в первую очередь важно уничтожать опорные пункты ВСУ и националистических формирований, центры управления, скопления живой силы и техники противника. То есть все те объекты и районы, которые, собственно, и составляют основу этой оборонительной системы. Что в общем-то и делается.

Если судить по ежедневным сообщениям Минобороны России, репортажам с Донбасса, то бросается в глаза многократное увеличение числа вылетов в эту зону боевых действий самолетов ВКС России, количества ракетных и артиллерийских ударов по находящемся там позициям и объектам украинских военных. Идет переламывание укреплений ВСУ. Выявляются, уничтожаются и подавляются приоритетные цели противника. Готовится почва для дальнейшего наступления российских Вооруженных сил, группировок ДНР и ЛНР.

Главное в такой работе - согласованные и связанные действия средств разведки, управления и тех, кто непосредственно наносит удары по украинским войскам.

Очевидно, что эта задача будет достаточно интенсивно и методично решаться в течение ближайших нескольких дней. А по мере ее решения станут осуществляться передвижения наших подразделений вперед на тех участках, где сопротивление противника сломлено.

Важно понять, что проламывать оборону ВСУ на Донбассе ценой невероятных потерь никто не собирается. Действовать по принципу "взять любой ценой" к такому-то часу или дню - тоже. Эта тактика, надеюсь, ушла в прошлое.

А конкретно на Донбассе она точно не подходит. Там нет сплошной линии фронта, а у нас нет такого количества войск, чтобы атаковать противника, что называется, валом.

Зато имеются новейшие ударные системы и комплексы, позволяющие именно проломить оборону ВСУ. Есть господство в воздухе и возможность фактически неограниченно использовать для решения задач боевую авиацию.

Необходимо подавить основные огневые точки украинских войск, вывести из строя как можно больше их личного состава, техники и вооружения. И лишь затем отправлять в наступление нашу пехоту, танки, другие бронемашины.

Организовывать прорыв, скажем, спустя несколько часов после мощной огневой подготовки наступления, как это практиковалось когда-то, сейчас непозволительна роскошь.

Учитывая плотность обороны ВСУ на Донецком направлении и ее инженерное обеспечение, так только людей положишь и задачи не выполнишь. Поэтому придется долбить украинские позиции, сколько потребуется.

А потом еще отдельно с поселками разбираться, в которых отступающий противник засядет.

Уже понятно, что ровнять их с землей российские войска не станут. Значит, для освобождения таких населенных пунктов применят какую-то иную тактику.

Юрий Гаврилов