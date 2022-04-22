США, наживающиеся на российско-украинском кризисе, в конце концов поплатятся

На Украине США надеются повторить прошлый опыт "зарабатывания денег на военном конфликте", а также "приструнить" Европу, которая больше не хочет находится под их влиянием, пишет "Хуаньцю шибао". Но автор статьи напоминает о неизбежности расплаты.

В последнем заявлении Кремля о переговорах между Россией и Украиной от 18 апреля говорится о непоследовательной позиции Киева и о том, что он постоянно меня свои условия. Это реальная причина, по которой трудно начать новый раунд переговоров, и российская сторона ранее подчеркивала, что за изменением позиции Киева стоит американский фактор.

После обострения российско-украинского конфликта США и их западные союзники увеличили экономическую и военную помощь Киеву и усилили санкции против России. Они не только не использовали свое влияние как крупной державы, чтобы направить страны к миру и стимулировать к проведению переговоров, но и вместо этого как бы случайно способствовали бессрочному продлению кризиса. Причина в том, что США надеются повторить прошлый опыт "зарабатывания денег за счет военного конфликта": ничего не делая, извлечь выгоду из чужого конфликта, максимально реализовать свои стратегические и экономические интересы и продолжить поддерживать собственную гегемонию.

Во-первых, с помощью российско-украинского кризиса США могут продолжать манипулировать НАТО, удерживать Европу под контролем, истощать геостратегические ресурсы России и укреплять глобальную гегемонию.

С момента окончания Второй мировой войны Европа жила и развивалась под защитой США, а НАТО стала для Вашингтона мощным инструментом контроля над европейскими союзниками. Но окончание холодной войны и распад Советского Союза принесли на европейский материк мир и надежду. Теперь Европа хочет избавиться от контроля Америки, заставить "звучать свой голос" и двигаться к стратегической автономии. Это неизбежно создаст серьезные проблемы для американской гегемонии и геостратегических интересов США в Европе.

Начало украинского кризиса в 2014 году, а особенно "специальная военная операция", начатая сейчас Россией, коренным образом изменили отношения между Россией, США и Западом, а также предоставили Соединенным Штатам редкую возможность. С помощью российско-украинской напряженности США в очередной раз заставили Европу почувствовать страх войны, России пришлось мириться с беспрецедентно жесткими санкциями, а Украина стала "пешкой" и агентом Америки в борьбе против Москвы. И в то же время Соединенные Штаты могут спокойно наблюдать за пожаром с другого берега и извлекать выгоду из чужого конфликта.

Если взглянуть на нынешнюю ситуацию объективно, сценарий российско-украинского кризиса продвигается по пути, задуманному "режиссером" — Соединенными Штатами. НАТО получила возможность "переродиться" благодаря этой напряженности, продемонстрировав новую жизнеспособность. Финляндия и Швеция, которые долгое время сохраняли нейтралитет, изъявили желание вступить в НАТО, что должно вызвать новую волну расширения альянса. После обострения российско-украинского кризиса Германия тут же объявила об увеличении своих инвестиций в оборону и поставке оружия на Украину. Давняя стратегическая сдержанность и пацифизм после Второй мировой войны были быстро отброшены. Ощущение кризиса и "стратегической тревоги", которые Соединенные Штаты энергично раздували, неизбежно охватят весь мир. На азиатском направлении некоторые японские политики уже воспользовались случаем, чтобы призвать США и Японию к "совместной ядерной программе" и увеличению японских расходов на оборону до 2% ВВП, ссылаясь на стандарты НАТО, что, несомненно, внесет новые изменения в региональную и глобальную политическую обстановку.

Во-вторых, с помощью кризиса между Россией и Украиной США могут максимально реализовать интересы своего военно-промышленного комплекса и еще больше расширить военную гегемонию.

На протяжении многих лет американский ВПК участвовал в войнах и беспорядках по всему миру, получая от них "поток дивидендов". Объем запрошенного оборонного бюджета США на 2023 финансовый год достигает 813,3 миллиарда долларов – рекордная сумма в истории Америки. С начала украинского кризиса Соединенные Штаты обязались предоставить Киеву военную помощь на сумму более 2,5 миллиарда долларов, и на Украину непрерывно поставлялось большое количество наступательного оружия и боеприпасов; с другой стороны, Польша, Болгария, Германия и другие европейские страны также заключили с Соединенными Штатами крупные сделки на поставки вооружений, что еще сильнее стимулировало "корыстные" американские оружейные компании потоком капитала.

Глобальное распространение американского оружия и ускоренный перезапуск военной машины НАТО неизбежно приведут к новой всемирной гонке вооружений, что серьезно повлияет на мир и спокойствие во всем мире. Военная помощь США Украине в определенной степени усилила сопротивление Киева, создала препятствия для спецоперации России и негативно повлияла на дипломатические переговоры между двумя сторонами. В ходе предыдущих раундов переговоров Украина фактически согласилась с условиями России не вступать в НАТО и быть постоянно нейтральной страной. То была первая заря мира, но она оказалась мимолетной. Вскоре украинская сторона снова отказалась от своих слов и отменила прежнее соглашение, заведя российско-украинские переговоры в тупик. Фундаментальной причиной подобной ситуации является как то, что Украина еще не совсем очнулась от своих иллюзий относительно Запада, так и то, что США сознательно подталкивают и "поощряют" Украину к продолжению боевых действий, поскольку реальные интересы американского ВПК и сохранение американской военной гегемонии в мире требуют от Украины продолжения боевых действий.

В-третьих, за счет жестких антироссийских санкций сильные позиции доллара будут еще больше укрепляться так же, как и американская финансовая гегемония.

После того, как Соединенные Штаты стали финансовой империей, они посвятили себя скрытой финансовой колониальной экспансии доллара в качестве мировой торговой расчетной и резервной валюты, а затем перешли к контролю над экономикой различных стран для сохранения глобальной финансовой гегемонии. Несмотря на проблему "дедолларизации", поскольку доллар является валютой для глобальных платежей, его международное влияние трудно нивелировать за короткий период времени, и Вашингтон будет продолжать прибегать к гегемонии собственной валюты для подавления других стран.

После обострения российско-украинской напряженности Соединенные Штаты ввели против России жесткие экономические и финансовые санкции, что серьезно ухудшило инвестиционный климат в России, а крупные компании, инвестировавшие в нее, были вынуждены уйти с российского рынка. Глобальный капитал вернулся в Соединенные Штаты из Европы, развивающихся рынков и других мест, что напрямую подтолкнуло индекс доллара вверх, и укрепление американской валюты превзошло все ожидания. По мере дальнейшего роста индекса доллара корректировки обменных курсов многих стран, включая китайский юань, в краткосрочной перспективе будут находиться под растущим давлением. Это также означает, что Соединенные Штаты использовали гегемонию доллара, чтобы снова провернуть старый трюк и "урвать куш".

Международная общественность в целом считает, что в российско-украинском кризисе нет победителя, а выигрывают от него только США. Если взглянуть объективно, Соединенные Штаты получили всеобъемлющий "богатый урожай" в областях геополитики, военной промышленности, энергетики и финансов, что также является основной причиной, по которой Штаты надеются, что напряженность между Россией и Украиной будет длиться как можно дольше. Я полагаю, что в краткосрочной перспективе повторение истории "зарабатывания денег на военном конфликте", безусловно, может принести Соединенным Штатам очевидную пользу, но в долгосрочной перспективе это просто выступление в роли собственного "могильщика", и история со временем это докажет.

Автор: Лю Цзюнь (刘军) — вице-президент Китайского общества международных отношений и декан Института международных отношений и регионального развития Восточно-китайского педагогического университета