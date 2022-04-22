Фронтальная нагрузка: появились первые результаты новой фазы военной операции

Российское командование ещё не задействовало основную часть своих сил, отмечают военные эксперты

Войска России и народных республик Донбасса продолжают наступление в ходе второго этапа военной операции. По объектам военной инфраструктуры наносятся удары, в том числе высокоточным оружием. Эксперты отмечают, что Мариуполь, где на «Азовстали» еще остались заблокированные боевики, уже стал второстепенным направлением — всё внимание теперь сосредоточено на окружении мощной украинской группировки в Донбассе. Между тем 20 апреля впервые состоялся испытательный пуск новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Как заявил после пуска президент РФ Владимир Путин, это вооружение надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

Развивая наступление

По заявлению властей ЛНР, в ходе наступления под их контроль полностью перешел город Кременная. Пресс-служба Народной милиции опубликовала видео с водружением триколоров Луганской Народной Республики и России на администрации в центре населённого пункта.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам. Поражены два пункта управления украинских войск в населенных пунктах Гусаровка и Андреевка, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в Архангеловке, Краматорске и Селидово, а также шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ракетные войска и артиллерия продолжили массированные удары по переднему краю и ближним тылам украинских сил. В ночь на 20 апреля они атаковали 1053 объекта украинской военной инфраструктуры. Уничтожены 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, а также 106 огневых позиций артиллерии, заявили в Минобороны РФ.

Оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли более 140 ударов. В списке пораженных ими целей — пять установок реактивной системы залпового огня, более 20 единиц бронетехники и батарея буксируемых 152-мм гаубиц «Мста-Б». В районе населенного пункта Языково уничтожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

Российские средства ПВО неподалеку от села Коровий Яр сбили украинский вертолет Ми-8. Поражены были за сутки восемь беспилотных летательных аппаратов. У Донецкого и Скелеватого сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У».

Обломки сбитой украинской ракеты «Точка-У» Источник изображения: Фото: РИА Новости

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 140 самолетов, 106 вертолетов, 498 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2397 танков и других боевых бронированных машин, 261 установка реактивных систем залпового огня, 1038 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2244 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям» о перспективах второй фазы военной спецоперации России на Украине.

— Сейчас Мариуполь уже стал второстепенным направлением. Судьба остатков украинской группировки там давно решена. Те, что поумнее, сложили оружие. Остальные умоляют об эвакуации, — отметил эксперт. — Теперь всё внимание сосредоточено на окружении мощной украинской группировки на Донбассе и ее перемалывании. Есть вероятность, что ее под угрозой окружения и вовсе отведут из образующегося котла. Это позволит сберечь силы наступающих, а главное, предотвратить уличные бои, чтобы минимизировать ущерб для крупных городов ЛНР и ДНР.

Владислав Шурыгин добавил, что уже видны первые результаты второго этапа. Линия фронта, которая была статична около месяца, начала заметно меняться. Удалось установить контроль над важным городом Кременная в ЛНР. Ударами артиллерии и высокоточных ракет сломлено сопротивление ВСУ в Попасной. Южнее Изюма продвигается наступление в сторону Славянска.

— Пока продвижение идет очень осторожно, — объяснил эксперт. — Российское командование еще не задействовало основную часть своих сил. Чем развить успех после прорыва первых линий обороны у него есть.

Старт «Сармата»

Днем 20 апреля российское оборонное ведомство заявило о первых успешных летных испытаниях тяжелой жидкостной ракеты «Сармат», способной нести ядерные боеголовки.

«В 15 часов 12 минут московского времени на Государственном испытательном космодроме «Плесецк» в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат». Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», говорится в сообщении ведомства.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ

За пуском в прямом эфире наблюдал Владимир Путин.

— Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооруженных Сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране, — заявил президент.

Характеристики «Сармата» позволяют гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Это самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны, отметили в Министерстве обороны.

Новыми ракетами заменят советские ракеты «Воевода». В Краснодарском крае в Ужурском ракетном соединении уже ведутся работы по подготовке к перевооружению головного ракетного полка на «Сарматы».

Отказались от коридора

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал 20 апреля о гуманитарной операции в Мариуполе. По его словам, российские военные открывали гуманитарный коридор для эвакуации с территории «Азовстали» мирных жителей, который, по утверждению заблокированных боевиков, там находятся. Он констатировал, что операция была сорвана — коридорами никто не воспользовался. В Киеве российские инициативы проигнорировали.

— Отдельно информируем командование националистического батальона «Азов», которое выступило с видеообращением к мировому сообществу, в том числе к лидерам Великобритании, США и Турции с просьбой предоставить им «зеленые коридоры» и обеспечить выход мирных граждан, якобы находящихся на «Азовстали», раненных боевиков, а также эвакуации тел погибших украинских военнослужащих. Вы обратились не по адресу, — подчеркнул Михаил Мизинцев. — Российская Федерация сделала всё, чтобы спасти ваши жизни. Обращаться надо было непосредственно к руководству Украины, которое давно предательски вас бросило. При этом, руководство РФ всем вам, добровольно сложившим оружие, гарантировало сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи.

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей Источник изображения: iz.ru

По его словам, российская сторона ежедневно открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону РФ.

Генерал рассказал о тяжелой гуманитарной ситуации в Николаеве. По его словам, в городе прекратили социальные выплаты, а гуманитарная помощь разворовывается местной администрацией и оказывается на полках магазинов и аптек по завышенным ценам. Не работают коммунальные службы, отключено центральное водоснабжение — люди набирают воду, где только могут.

— В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы. Вместе с тем на фоне ухудшающейся гуманитарной обстановки боевики территориальной обороны осуществляют массовую бесконтрольную раздачу местному населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, проводят карательные рейды с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов. Всех подозреваемых задерживают, увозят в неизвестном направлении. В ходе указанных силовых рейдов националисты в принудительном порядке изымают ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны, — заявил Мизинцев.

Преодоление преград

В Минобороны России 20 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность. В ходе рейда по тылам противника группа капитана Глеба Бочкарева обнаружила стартовую позицию украинского зенитного ракетного комплекса с четырьмя ракетами в готовности к пуску, а также машины управления и другую военную технику. Месторасположение установки тщательно охранялись превосходящими силами. Грамотно используя рельеф местности, группа капитана Бочкарева быстро подавила подготовленные огневые точки и нанесла удар по основным силам. Понеся большие потери украинские, боевики бежали, бросив ракетный комплекс и другую технику.

Старший лейтенант Андрей Митяшин сходу атаковал подготовленные позиции украинских формирований в одном из населенных пунктов. Умело преодолев противотанковые заграждения и минные поля, российские бойцы уничтожили танк, бронетранспортер и автомобиль с боеприпасами. Их танк был поврежден, но экипаж не покинул машину и вел огонь до тех пор, пока противник не отступил.

— Действия старшего лейтенанта Митяшина создали условия для освобождения населенного пункта, — отметили в Минобороны.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Инженерно-дорожная рота старшего лейтенанта Сергея Липченко, несмотря на непрекращающийся артиллерийский огонь, навела понтонный мост через реку. Началась переброска российских сил на другой берег под сильным минометными обстрелами. Мост был серьезно поврежден, но инженерно-дорожная рота Сергея не допустила его уничтожения, под огнем меняя поврежденные элементы. Действия старшего лейтенанта Липченко и его подчиненных позволили российским войскам преодолеть реку без снижения темпов наступления, отметили в военном ведомстве.

Антон Лавров