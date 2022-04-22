Какой арсенал оружия применяется при штурме завода "Азовсталь" в Мариуполе

Сопротивление на заводе "Азовсталь" практически сломлено. Большую роль в этом сыграли удары Воздушно-космических сил. О чем рассказал представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Какие именно боеприпасы применялись при штурме, военные пока не говорят. Но кадры разрывов, демонстрировавшихся в телерепортажах, свидетельствуют об их немалой мощности.

Что именно могут применять при штурме укрепленных фортификационных сооружений с воздуха?

В первую очередь это фугасные авиационные бомбы. Маркировка их достаточно проста. Как правило, указываются тип и калибр в килограммах, а также год принятия на вооружение.

Иногда есть дополнительная информация, которая может быть важна для тех, кто ее эксплуатирует.

Например, ФАБ-250М-46 - фугасная авиационная бомба массой 250 кг, модель 1946 года. Практически все отечественные авиабомбы были разработаны в 1940-1950-е годы. В дальнейшем они, конечно, модернизировались, но суть конструкции не менялась.

В конце ХХ века появились новые типы - корректируемые (КАБ), объемно-детонирующие (ОДАБ) и планирующие.

Однако боеприпасы старых моделей тоже сохраняют свою силу. С учетом того, что современные бомбардировщики имеют прицельные комплексы новейших поколений, точность ударов даже свободно падающих авиабомб близка к результатам, которые показывают корректируемые бомбы.

Как утверждают эксперты, для уничтожения противника в подземельях большой эффект дает применение бетонобойных бомб калибром 500 кг, а также самых мощных - ФАБ-3000, ФАБ-5000 и даже ФАБ-9000. Надо иметь в виду, что количество взрывчатки в бомбе всегда меньше ее калибра.

У ФАБ-500 ее чуть больше 200 кг. А в ФАБ-9000 - менее четырех с половиной тонн. Тем не менее разрушительная сила их огромна.

Эти бомбы имеют толстостенный корпус, до 100 миллиметров, что позволяет им пробивать даже очень прочные бетонные перекрытия и взрываться внутри бункеров или подземных коммуникаций. Иногда для усиления проникающего эффекта на ФАБы ставят ракетные двигатели, ускоряющие бомбу до сверхзвуковых скоростей.

Помимо фугасного действия ФАБ-3000, ФАБ-5000 и тем более ФАБ-9000 оказывают на противника огромный деморализирующий эффект.

ФАБ-9000 создавалась для поражения военно-промышленных сооружений и фабрично-заводских зданий, а также больших гражданских судов и военных кораблей на стоянках. Боеприпасы этого калибра активно использовались во время войны Советской армии в Афганистане.

Всего было сброшено несколько сот ФАБ-9000. Ими бомбили душманов, прятавшихся в пещерах.

Как вспоминают участники тех событий, фугасный удар сверху вызывал сотрясения, растрескивание и обрушение камней, что приводило к обвалу сводов пещеры.

Бомбометание по горным склонам также давало впечатляющий эффект. Сход сотен тонн камней засыпал вход в пещеры и подобные им укрытия, замуровывая тех, кто в них укрывался.

Точно такой же эффект достигается при обработке бомбами большого калибра самых укрепленных объектов украинских националистов.

Огневые точки, находящиеся на поверхности, уничтожаются полностью. А подземные схроны рушатся, хороня под завалами тех, кто не захотел сдаваться.

Неядерные авиабомбы продолжают совершенствоваться. И показывают свою эффективность. Пятнадцать лет назад представители Минобороны России сообщили о завершении разработок самой мощной неядерной авиабомбы. Ее испытания успешно прошли 11 сентября 2007 года. Название нового изделия было озвучено как АВБПМ, без конкретной расшифровки.

Впрочем, аббревиатуру "знатоки" сразу расшифровали как "авиационная вакуумная бомба повышенной мощности". Вакуумная бомба - синоним объемно-детонирующей.

Как тогда сообщалось в СМИ, испытательный объемно-детонирующий взрыв бомбы был эквивалентен 44 т тротила. Кстати сказать, самая мощная американская авиабомба GBU-43/B во время тестового взрыва показала эквивалент 12 тоннам тротила. Наша оказалась мощнее почти в четыре раза.

Так что в арсеналах Российской армии есть не только многотонные фугасы, разработанные семьдесят с лишним лет назад. Но и сверхмощные бомбы новейшего поколения.

Сергей Птичкин