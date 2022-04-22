Глава МИД Турции: Украина хочет гарантий безопасности, как в уставе НАТО

МОСКВА, 20 апреля/ Радио Sputnik. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара против того, чтобы выступать гарантом безопасности Украины по примеру пятого пункта устава Североатлантического альянса, как этого желают в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятой статье устава НАТО записано, что "вооруженное нападение на одну (из стран-участников блока, – ред.) или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".

"Смотрите, мы не против того, чтобы стать гарантом Украине. Но украинская сторона требует гарантии по примеру пятого пункта устава НАТО. Против этого выступают и США, и Великобритания, в том числе и мы. Необходимо понять сам процесс, в чем заключаются эти гарантии, какие будут требования? Необходимо, чтобы все страны-гаранты приняли условия, дальнейшие риски", – цитирует Чавушоглу информагентство.

Ранее радио Sputnik сообщило, что, по мнению президента Франции Эммануэля Макрона, Париж "призван" стать гарантом безопасности Украины.