"Роскосмос" планирует начать серийные поставки ракеты "Сармат" осенью

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Роскосмос" планирует осенью начать серийные поставки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" Ракетным войскам стратегического назначения РФ (РВСН РФ), заявил в среду гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Осенью этого года, после завершения летно-конструкторских испытаний "Сармата", планируем начать поставки серийных тяжелых межконтинентальных баллистических ракет этого сверхоружия в Ракетные войска стратегического назначения", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ сообщило о проведении днем 20 апреля первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".

После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".

У новой ракеты расширен диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам - она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, который является самым мощным в мире и обладающий наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил РФ.