Войти
Российская газета

Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники

1002
1
0
Источник изображения: Павел Бедняков/ РИА Новости

Военная и бронированная техника, которой предстоит участие в Параде на Красной площади 9 мая 2022 года, передислоцируется с тренировочной площадки в подмосковном Алабине на временную площадку в столичном районе Печатники. Об этом в среду вечером сообщили в министерстве обороны России.

Поясняется, что в составе колонн, которые перемещаются на юго-восток Москвы, более 100 единиц боевой техники. Среди них бронемашины "Тайфун", ракетные системы залпового огня "Торнадо-Г" (на базе "Урала"), ракетные комплексы "Искандер". А также зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", роботизированные комплексы "Уран-9", автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс". Кроме того, в Параде примут участие специализированные автомобили технического обеспечения и обслуживания. Их тоже перебросят в Печатники.

Отмечается, что протяженность марша колонны боевой техники составит 88 километров.

"Гусеничная техника будет перемещена в Москву железнодорожным транспортом, - говорится в сообщении военного ведомства. - Участвующие в военном параде танки Т-34 и "Армата" перевезут на временную площадку на автотралах этой ночью".

Сопроводят колонну по маршруту движения патрульные наряды УГИБДД Москвы и Московской области и экипажи ВАИ.

"В оставшиеся дни до Парада во временном парке вся военная техника пройдет тщательную техническую подготовку, а также покраску в установленные цвета. На технику будет нанесена праздничная символика Дня Победы", - заключили в военном ведомстве.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Искандер
С-400 Триумф
Похожие новости
19.04.2022
Более 11 тысяч военнослужащих примут участие в Параде Победы на Красной площади
07.12.2021
Российские военные сообщают об усилении танками новой мотострелковой дивизии под Калининградом
04.02.2021
Добавили суши: Калининград усиливает сухопутную группировку
03.02.2020
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
25.04.2018
В Петербурге пройдет первая репетиция парада Победы
30.12.2015
В войска ЮВО за последние три года поступило более 4400 образцов современного вооружения и военной техники
28.02.2011
Две военных пятилетки
1 комментарий
№1
22.04.2022 16:59
а нельзя  все  боеспособное   вместо шоу отправить сразу в  зону  боевых действий, чтобы  доказать свою боеспособность? Вооружения  создают для  войны  или для парадов? пора  доказать зачем  это все  делали!
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 02:24
  • 24004
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.04 02:01
  • 2
На "Курганмашзаводе" сообщили, что санкции не повлияли на выполнение гособоронзаказа
  • 22.04 19:51
  • 1
США вывели из боевого состава ВВС 17 стратегических бомбардировщиков B-1B
  • 22.04 19:45
  • 7
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 22.04 19:44
  • 1
Лихой дрифт Т-80 в Мариуполе попал на видео
  • 22.04 19:20
  • 13
В США оценили российские гранатометы
  • 22.04 19:03
  • 1
Украина может получить дальнобойные и очень тяжелые САУ PzH 2000
  • 22.04 18:56
  • 1
Бундесвер в два раза сократил список вооружения для поставки на Украину
  • 22.04 18:52
  • 1
«Индия хочет получить лучшее от драки России и США»
  • 22.04 18:41
  • 1
Япония прокомментировала запуск Россией ракеты «Сармат»
  • 22.04 18:31
  • 2
Корабль «Неустрашимый» выполнил стрельбу «Кинжалом»
  • 22.04 18:21
  • 3
Россия спешно мобилизует Тихоокеанский флот на защиту своих танкеров от пиратов из США и ЕС
  • 22.04 18:20
  • 31
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 22.04 18:02
  • 1
Украинские националисты установили пулемет "Максим" на "Луноход"
  • 22.04 17:55
  • 1
Опубликованы фото новых трофеев, взятых на изюмском направлении