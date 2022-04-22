Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники

Военная и бронированная техника, которой предстоит участие в Параде на Красной площади 9 мая 2022 года, передислоцируется с тренировочной площадки в подмосковном Алабине на временную площадку в столичном районе Печатники. Об этом в среду вечером сообщили в министерстве обороны России.

Поясняется, что в составе колонн, которые перемещаются на юго-восток Москвы, более 100 единиц боевой техники. Среди них бронемашины "Тайфун", ракетные системы залпового огня "Торнадо-Г" (на базе "Урала"), ракетные комплексы "Искандер". А также зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", роботизированные комплексы "Уран-9", автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс". Кроме того, в Параде примут участие специализированные автомобили технического обеспечения и обслуживания. Их тоже перебросят в Печатники.

Отмечается, что протяженность марша колонны боевой техники составит 88 километров.

"Гусеничная техника будет перемещена в Москву железнодорожным транспортом, - говорится в сообщении военного ведомства. - Участвующие в военном параде танки Т-34 и "Армата" перевезут на временную площадку на автотралах этой ночью".

Сопроводят колонну по маршруту движения патрульные наряды УГИБДД Москвы и Московской области и экипажи ВАИ.

"В оставшиеся дни до Парада во временном парке вся военная техника пройдет тщательную техническую подготовку, а также покраску в установленные цвета. На технику будет нанесена праздничная символика Дня Победы", - заключили в военном ведомстве.

Иван Петров