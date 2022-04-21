Путин заявил о способности «Сармата» преодолевать все средства ПРО

Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Сармат» способен преодолевает все современные средства противоракетной обороны (ПРО), аналогов ему не существует. Об этом в среду, 20 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

«Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет», — заявил Путин после просмотра по видеосвязи успешного запуска ракеты «Сармат».

По словам главы государства, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что Россия успешно провела испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск состоялся в 15:12 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки.

Он стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

В сентябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил надежду, что России не придется прибегать к использованию «Сармата», однако наличие такого потенциала, который «обеспечивает на 30–40 лет вперед гарантию абсолютно спокойной, независимой жизни наших граждан — это большое дело».

МБР «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.