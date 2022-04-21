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Российская газета

Точную стрельбу БМП-3 по огневым точкам "Азовстали" показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

Подавление огневых точек на "Азовстали" одной БМП-3 сняли на видео.



ТГ-канал Grey zone выложил видео работы БМП-3 на "Азовстали", снятое коптером. Боевая машина из 100-мм орудия с ювелирной точностью бьет по окнам заводской высотки и других зданий, превращенных в огневые точки. Подавляя их БМП-3, облегчает бойцам ДНР и ВС РФ наступление на промзону.

Боевая бронированная гусеничная машина БМП-3 была принята на вооружение в 1987 году. Предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю его защиты и огневой поддержки в том числе в условиях применения ядерного оружия.

Ее главное орудие 100-мм с пусковой установкой 2А70 способно производить до 10 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы от 100 до 4000 метров. Может вести огонь на плаву.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
21.04.2022 03:58
После 700км передислокаций своим ходом придется отводить месяц на техобслуживание в ближнем тылу. У Запада вообще вся тяжелая БТТ через 100км на обслуживании толпой ремонтников.
100мм пушки позволяют взводом БМП-3/БМД-4М выполнить работу роты. Серию на производстве держать в три смены.Весь г.Курган обязан трудиться на КМЗ от мала до велика с подростками ПТУ на изготовлении боеприпасов.
Второй вопрос -ускорить спутниковую связь с наземными терминалами по границе и на легкой БТТ. Запад поставил для ВСУ 5 тысяч станций бесплатно.
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