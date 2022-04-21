Точную стрельбу БМП-3 по огневым точкам "Азовстали" показали на видео

Подавление огневых точек на "Азовстали" одной БМП-3 сняли на видео.

ТГ-канал Grey zone выложил видео работы БМП-3 на "Азовстали", снятое коптером. Боевая машина из 100-мм орудия с ювелирной точностью бьет по окнам заводской высотки и других зданий, превращенных в огневые точки. Подавляя их БМП-3, облегчает бойцам ДНР и ВС РФ наступление на промзону.

Боевая бронированная гусеничная машина БМП-3 была принята на вооружение в 1987 году. Предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю его защиты и огневой поддержки в том числе в условиях применения ядерного оружия.

Ее главное орудие 100-мм с пусковой установкой 2А70 способно производить до 10 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы от 100 до 4000 метров. Может вести огонь на плаву.

Олег Корякин