«Роскосмос» поздравил Минобороны РФ с успешным пуском ракеты «Сармат»

Госкорпорация «Роскосмос» в среду, 20 апреля, поздравила Министерство обороны РФ с успешным испытательным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

«Поздравляем Минобороны с успешным пуском «Сармата», — говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что Россия успешно провела испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск состоялся в 15:12 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки.

Он стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

После просмотра по видеосвязи запуска ракеты президент РФ Владимир Путин заявил, что «Сармат» способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны, аналогов ему не существует.

В сентябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил надежду, что России не придется прибегать к использованию «Сармата», однако наличие такого потенциала, который «обеспечивает на 30–40 лет вперед гарантию абсолютно спокойной, независимой жизни наших граждан, — это большое дело».

МБР «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.