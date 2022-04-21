Военный эксперт Кошкин: Россия обесценила ключевое противоспутниковое оружие США

США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия. Военный и политический эксперт Андрей Кошкин в беседе с «ПолитРоссией» прокомментировал ситуацию.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Америка обязуется больше не проводить «разрушительные испытания противоспутниковых ракет». При этом она призвала другие государства взять на себя аналогичные обязательства.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в личном Telegram-канале выразил уверенность в том, что мораторий США – политический ход. Американцы разработали, испытали и поставили на вооружение свое противоспутниковое оружие, а теперь призывают мир не повторять этот «разрушительный» путь, считает Рогозин.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор политических наук и эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «ПолитРоссией» заявил, что США наверняка остановили испытания противоспутникового оружия не из благих намерений.

«США давно закончили испытания, а теперь вдруг об этом объявили, чтобы в глазах мирового сообщества выглядеть белыми и пушистыми, голубями мира. Вскоре они начнут не просто призывать, а требовать, чтобы никто не занимался разработкой противоспутникового оружия», – сказал Андрей Кошкин.

Кроме того, для американцев сейчас нет особого смысла в том, чтобы развивать свое противоспутниковое оружие, добавил аналитик. Россия обесценила ключевую разработку США в этом направлении – беспилотный космолет Boeing X-37, – продемонстрировав свою способность сбивать подобные космические аппараты с земли.

«Вот почему мы "сняли" с орбиты нашу "Целину" 1982 года. Спутник, находившийся на высоте порядка 500 км, сбили ракетой и показали, что мы тоже обладаем противоспутниковым оружием», – отметил эксперт.

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Виктор Буткевич