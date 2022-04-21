Готов ли Минск ответить Варшаве, Вильнюсу и Риге?

Выступая 18 апреля перед журналистами телеканала «Беларусь 1», Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что армия республики готовится дать ответ на возможную провокацию со стороны соседних западных стран. «Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно чему, наверное, развязыванию, подготовке агрессии», – пояснил свою мысль Вольфович. Он обратил внимание, что в сопредельных странах увеличилось количество военнослужащих и военной техники, вооружения, модернизируется военная инфраструктура, учащаются полеты боевой авиации у белорусских границ, большие средства выделяются из бюджетов на оборонный сектор.

Следует отметить, что «Военно-политическое обозрение» неоднократно в своих материалах уделяло внимание этой теме. Ретроспектива развития ситуации вокруг Республики Беларусь и Союзного государства предопределяет однозначность вывода о том, что милитаризация сопредельных стран ЕС и повышение активности НАТО на их территориях, сопровождаемые систематическими провокациями и различными демаршами в адрес России и Беларуси, – это звенья одной цепи, этапы единого плана «коллективного Запада». О наиболее вероятной цели этого плана мы рассказывали в материале «Реваншистские планы Польши о возврате «Восточных Кресов» (14.04.22).

Анализ милитаристской активности сопредельных стран, и в частности Польши, прямо указывает на то, что западная соседка Беларуси, воспользовавшись обострением ситуации в регионе, планирует возврат «Восточных Кресов» – территории западных областей Беларуси и Украины, которые она «откусила» от бывших земель Российской Империи в 1921 году, благодаря так называемому Рижскому договору.

Расстановка приоритетов в деятельности польского руководства позволяет выделить даже этапность действий наших «заклятых соседей» по реализации геополитического проекта «Rzeczpospolita 2.0». Сейчас, без всяких сомнений, в фокусе внимания варшавских комбинаторов находится Украина, точнее – ее Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская, Черновицкая, Хмельницкая и Закарпатская области. То есть весь Запад Украины.

Напомним, что Польша стала одной из первых и активных участниц наполнения Украины оружием, боеприпасами и военной техникой. Еще 2 февраля польские власти приняли постановление о помощи Украине, предусматривающее поставки переносных зенитно-ракетных комплексов «Piorun» и боеприпасов, а 4 февраля премьер-министр республики Матеуш Моравецкий публично заявил о том, что его страна будет поставлять оружие Украине. При этом имелось в виду не только польское оружие – в страну хлынул смертоносный груз из США, Великобритании, Греции и от других «друзей Украины», превратив тем самым Польшу в «логистический хаб» для переправки в «незалежную» оружия и боевиков. Кстати, основным прикрытием для милитаристского трафика в данный момент выступают мероприятия по подготовке к многонациональному учению «Defender 22» под руководством США.

Кроме того, Польша не ограничивается «материальной» помощью. По данным российского Генштаба, самое большое количество воюющих на Украине наемников – из Польши, почти две тысячи «голов». А недавно премьер-министр Матеуш Моравецкий на встрече с ветеранами Войска Польского сообщил, что в настоящее время в польских госпиталях проходят лечение «украинские» военные, получившие ранения в результате боев на Украине. При этом глава правительства указал на то, что эти военные – польского происхождения. Также премьер-министр подчеркнул, что ранее эта информация не раскрывалась. Иначе говоря, политик подтвердил, что польские наемники, сражающиеся на стороне укронацистского режима, с начала конфликта получали медицинскую помощь только на территории Польши. Раньше это позволяло скрыть масштаб участия Польши в войне против России и наличие польских военных инструкторов на территории Украины.

Помимо всего прочего, польский премьер продолжает эпатировать евроатлантический политбомонд, попутно и ненавязчиво демонстрируя, кто перенимает бразды правления на Западной Украине. Так Моравецкий 19 апреля открыл во Львове контейнерный городок для беженцев из Восточной Украины. Примечательно, что в последнее время Варшава стремится ограничить поток украинских мигрантов на польскую территорию, так как уже не справляется с их обустройством. Именно с этой целью Польша разворачивает сеть контейнерных городков на территории Украины с одновременным введением жесткого моратория на пересечение польской границы. Благотворительность здесь не при чем. А тем временем соединения 18-й механизированной дивизии Войска Польского активно тренируются вместе с американскими десантниками на полигоне Новая Демба, находящемся на расстоянии суточного перехода от Львова (150 км).

Необходимо добавить, что экспертное сообщество выделяет ряд признаков, по которым несложно догадаться, что Зеленский будет «сливать» Донбасс, а вместе с ним восточные и центральные области Украины. Следовательно, все то оружие, которое сейчас оседает в Западной Украине, прибыв из Польши, там и останется. Даже если бы Зеленский очень сильно захотел отправить его на Восток, все равно ничего бы не получилось – российские военные этого не допустят. Подтверждением тому – удар высокоточными ракетами воздушного базирования, который 18 апреля нанесли ВКС России по 124-му объединенному логистическому центру ВСУ в районе Львова. То есть рассредоточить и спрятать – это вполне возможно, а вот транспортировать оружие и технику на Донбасс не удастся. Значит, оно останется на Западе Украины.

Очевидно, что на данном этапе устремления польского и украинского руководства должны совпадать – любой ценой не допустить российские войска в западную часть Украины и успеть сформировать из оставшихся в распоряжении областей квазигосударственное формирование. Которое «коллективный Запад» тут же признает независимым, как сербское Косово.

Произойдет ли это вследствие проведения Войском Польским какой-либо «миротворческой операции» или в результате политических махинаций англосаксонских элит, либо каким-то еще способом – не важно. Важно то, что «квазигосударство» будет переполнено войсками и оружием, в том числе ударными системами большой дальности, способными поражать любые цели в глубине сопредельных территорий, в сотнях километров от госграницы. Основанием, чтобы говорить об этом, является очередное видеообращение Зеленского к «западным партнерам» от 13 апреля, когда среди перечня оружия, которое он традиционно выпрашивал, прозвучала американская реактивная система залпового огня (РСЗО) «HIMARS». Вот она, как раз, способна стрелять на дальность до 300 километров. Почти как гарантия реализации просьбы Зеленского прозвучал ответ журналистам заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс на недавней встрече с представителями «Defense Writers Group» (группа военных обозревателей). Она, в частности, сказала: «Мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, – в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции… Пока не будет объявлено об этих пакетах, я бы не хотела забегать вперед наших президентских решений. Тем не менее, мы продвигаем эти пакеты очень быстро». Без сомнений, сделано все будет очень быстро, ведь это и в американских интересах.

Теперь можно вернуться к этапам проекта «Rzeczpospolita 2.0». Следующим из них, после формирования «замилитаризованного» до предела «квазигосударства» под польским протекторатом, будет «отпил» западной части «белорусского балкона» – приблизительно по границе до 1939 года.

По мнению западных экспертов, после разгрома ВСУ и нацбатов на Донбассе российская группировка войск, участвующая в спецоперации, будет достаточно обескровлена и сил для оказания своевременной помощи белорусской армии не останется, а основной проблемой для армии России окажется удержание взятых под контроль украинских территорий. Таким образом, полагают западные аналитики, Беларусь окажется беззащитной перед польскими и прибалтийскими группировками войск, которые уже развернуты вокруг нее.

Вероятнее всего, начало второго этапа ознаменуется одновременным наступлением польских группировок с севера, запада и юга. Украинская часть «кресов» будет использована, как плацдарм для наступления 18-й мехдивизии с юга, с севера и запада – соответственно 16-я, 12-я мехдивизии и 11-я бронекавалерийская дивизия. Прибалтийская группировка выступит в роли резерва и угрожающе-сдерживающего фактора для белорусских войск.

Разумеется, у белорусского руководства абсолютно противоположные взгляды на развитие ситуации и совсем иной прогноз. Но, в первую очередь, традиционно Беларусь выступает за мирное разрешение любых конфликтных ситуаций. Поэтому в своем выступлении перед журналистами 18 апреля Госсекретарь белорусского Совбеза счел необходимым предупредить «соседей» и удержать их от необдуманных и опрометчивых действий. Александр Вольфович подчеркнул, что в случае агрессии в отношении Беларуси с их стороны, разрушения и взрывы будут и на их территории. «Думаю, простой народ, польский, литовский, видит то, что происходит сегодня на Украине, какие разрушения, какая трагедия, как гибнут простые люди … Надеюсь, он этого не захочет, потому что не получится так, что они развяжут агрессию по отношению к Беларуси, и военные действия будут проходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы», — сказал госсекретарь.

Кроме того, генерал Вольфович заявил, что армия Республики Беларусь проводит плановые мероприятия боевой подготовки и частью сил прикрывает государственную границу. «Мы не забываем про наши границы. Сегодня часть сил и средств вышла на южные границы, на западные границы, прикрывают особо опасные направления возможных провокаций с территории сопредельных стран», — сказал он.

Кстати, напомним, что решение вопроса о прикрытии южных границ перешло в практическую плоскость еще в январе этого года, когда президент Беларуси Александр Лукашенко выслушал предложения должностных лиц из числа высшего военного руководства страны на встрече с ними в Лунинце.

«Еще 10 лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ», – так глава государства определил пути решения вопроса.

Действительно, раньше никто даже представить не мог подобного, но, по всей видимости, у «коллективного Запада» вышли все сроки, и с 2020 года он перешел к активным и неприкрытым действиям против Беларуси и России. А значит, скоро на юге Беларуси появятся и дополнительные воинские части, и объединение, и даже еще один учебный центр – для освоения российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» (ВПО «Когда в белорусских вооруженных силах появится новое оперативное командование?» 22.02.2022).

Николай Астровский